ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе

24.01.2019 21:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Той самой непредсказуемости болельщики чемпионата Европы по фигурному катанию ждали и от выступления мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе

Среди звёзд – титулованный испанский фигурист Хавьер Фернандес. В копилке – 6 золотых наград чемпионата Европы, а в планах – уже и минское золото. К тому же стать оно должно красивой точкой спортивной карьеры.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Но россияне на данном этапе обошли.

Хавьер Фернандес оценил свое выступление в короткой программе

Хавьер Фернандес, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Испания):
К сожалению, я допустил ошибки, но в целом короткая программа получилась хорошо.

Читайте также:

Алексей Ягудин на ЧЕ в Минске: очень сложно стать спортом №1 в вашей стране

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

Яков Зенько о ЧЕ по фигурному катанию: Я чувствовал ответственность, но я с ней не справился

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Той самой непредсказуемости болельщики чемпионата Европы по фигурному катанию ждали и от выступления мужчин, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководитель проекта Currency.com: криптобиржа — это не форекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика