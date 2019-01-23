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Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

24.01.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран. А вот освещают красочное шоу 400 журналистов. Быть в эпицентре мировых спортивных новостей Беларуси, конечно, не привыкать.

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Но в рамках нынешнего первенства наша страна в очередной раз доказывает: качественные площадки мирового уровня есть, да и организация всегда на должном уровне.

Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Александр Гришин, комментатор (Россия):
Чемпионат Европы – это, как правило, всегда праздник. Мы здесь с удовольствием общаемся с коллегами, а здесь еще плюс ко всему больше русскоязычных коллег: и местные журналисты трудятся, и много коллег из России.
В целом, впечатления очень позитивные.

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Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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