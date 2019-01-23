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Комментатор Гришин рассказал о своих впечатлениях от ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран. А вот освещают красочное шоу 400 журналистов. Быть в эпицентре мировых спортивных новостей Беларуси, конечно, не привыкать.
Но в рамках нынешнего первенства наша страна в очередной раз доказывает: качественные площадки мирового уровня есть, да и организация всегда на должном уровне.
Александр Гришин, комментатор (Россия):
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Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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