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Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра
Новости Беларуси. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Крутой, который возглавляет белорусскую часть этой структуры. Решение о создании двусторонней группы было принято по итогам встречи Президентов Беларуси и России в конце 2018 года. Ее задача – готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению насущных вопросов.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Часть вопросов обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии. Отрабатываются все возможные увязки, шероховатости, которые у нас существуют, они сегодня облекаются в формат некой дорожной карты и плана действий.
Беларусь и Россия также продолжают переговоры по цене на газ, которая будет действовать со следующего года. Об этом проинформировали сегодня в министерстве энергетики. Обсуждения проходят на уровне профильных министерств.
Согласно ранее достигнутым договорённостям, стороны должны согласовать цену на газ на ближайшие 5 лет до 1 июля.
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Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра
Новости Беларуси. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщили в...
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