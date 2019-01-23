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Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

24.01.2019 21:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Крутой, который возглавляет белорусскую часть этой структуры. Решение о создании двусторонней группы было принято по итогам встречи Президентов Беларуси и России в конце 2018 года. Ее задача – готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению насущных вопросов.

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже встретимся, по крайней мере, по тем направлениям, которые являются на сегодня наиболее острыми. Наши отраслевые коллеги сейчас встречаются на разных площадках и в Москве, и в Минске, проводится ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты в предыдущие годы.

Часть вопросов обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии. Отрабатываются все возможные увязки, шероховатости, которые у нас существуют, они сегодня облекаются в формат некой дорожной карты и плана действий.

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Беларусь и Россия также продолжают переговоры по цене на газ, которая будет действовать со следующего года. Об этом проинформировали сегодня в министерстве энергетики. Обсуждения проходят на уровне профильных министерств. 

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Согласно ранее достигнутым договорённостям, стороны должны согласовать цену на газ на ближайшие 5 лет до 1 июля.

Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщили в...
 
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