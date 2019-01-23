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12 команд борются за право представлять Беларусь на Международном юридическом конкурсе им. Ф.Джессопа

24.01.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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В БГУ определят финалистов Международного юридического конкурса им. Ф. Джессопа. Национальные отборочные этапы пройдут на факультете международных отношений (ФМО) БГУ 25 и 26 января, а обладателя путевки мирового финала назовут 27 января.

"За право представлять Беларусь поборются 12 команд", - сообщили в пресс-службе БГУ.

Темой конкурса нынешнего года станет ответственность государства за корпоративную деградацию окружающей среды, присвоение традиционных знаний в коммерческих целях, а также защита исчезающих видов животных.

Участники в игровой форме представят рассмотрение дела Международного Суда ООН, в котором выступят с устными и письменными позициями по заявленной теме. 

Оценят выступления студентов эксперты из Беларуси, России, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Казахстана, Канады, Пакистана, США, Украины, Эстонии и Южной Кореи.

Рабочий язык конкурса – английский. 

Финал международного состязания состоится в начале апреля в Вашингтоне.

Организатором правового состязания выступает Международная ассоциация студентов-юристов. Национальный администратор конкурса в Беларуси – Ассоциация международного права и арбитража (BILA). БГУ является академическим партнером юридического конкурса.

Международный юридический конкурс им. Ф. Джессопа проводится с 1959 года и является самым престижным соревнованием в мире по международному публичному праву. Ежегодно в студенческом судебном состязании участвуют около 2000 студентов более чем из 550 университетов мира.

 
 
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В БГУ определят финалистов Международного юридического конкурса им. Ф. Джессопа. Национальные отборочные этапы пройдут на факультете международных отношений...
 
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