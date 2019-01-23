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США запрашивают на субботу заседание СБ ООН по Венесуэле

24.01.2019 21:40 — Разное | Интерфакс  
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США считают необходимым провести в субботу заседание СБ ООН, посвященное кризису в Венесуэле, говорится в сообщении на странице постпредства США при ООН в Twitter.

"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 (17:00 МСК - ИФ) открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - отмечается сообщении.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции и отправленный в отставку глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Николас Мадуро, инаугурация которого на второй президентский срок прошла ранее в январе, обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.

 
 
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США считают необходимым провести в субботу заседание СБ ООН, посвященное кризису в Венесуэле, говорится в сообщении на странице постпредства США при ООН в Twitter....
 
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Светлы шлях
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