Россиянин Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Лучший результат в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске показал россиянин Михаил Коляда (100,49).

Второе место перед произвольной программой занял его коллега по сборной Александр Самарин (91,97), на третьем месте расположился знаменитый испанец Хавьер Фернандес (91,84).

Представляющий Беларусь Яков Зенько не смог выйти в число 24 сильнейших фигуристов континента и прекратил борьбу досрочно. Получив 56,38 балла, он занял 30-е место.