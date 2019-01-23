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Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр
Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Окончательно кампус на Петровщине опустеет уже к 1 февраля. После чего здесь начнётся косметический ремонт помещений. Как будут выглядеть номера спортсменов и судей Европейских игр, и получили ли жильё все нуждающиеся студенты – узнавала Екатерина Чичерова.
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Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр
Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные...
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