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Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр

24.01.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр

Окончательно кампус на Петровщине опустеет уже к 1 февраля. После чего здесь начнётся косметический ремонт помещений. Как будут выглядеть номера спортсменов и судей Европейских игр, и получили ли жильё все нуждающиеся студенты – узнавала Екатерина Чичерова.

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Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные...
 
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