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Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я

24.01.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я

В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка. В ней приняли участие и пятеро белорусок. Лучший результат среди наших спортсменок показала Ирина Кривко. Она – 17-я.

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я

Ну а победительницей спринта стала чешка Маркета Давидова. В тройке призеров также финка Кяйса Макарайнен и норвежка Марта Ройселанд.
 
 
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Новости мира. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный...
 
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