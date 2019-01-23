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Определены финалистки Australian Open

24.01.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости мира. На теннисном Australian Open стал известен состав женского финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Петра Квитова впервые в карьере пробилась в решающий матч первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Определены финалистки Australian Open

В полуфинале чешка переиграла американку Даниэл Роуз Коллинз. В первом сете соперницам пришлось выяснять отношения на тай-брейке, а вот во втором – преимущество Квитовой было безоговорочным – 6:0.

Определены финалистки Australian Open

Правда, чисто чешского финала зрители в Мельбурне не увидят. Каролина Плишкова в другом матче одной второй противостояла японке Наоми Осаке, проиграв первую партию (2:6), она сумела взять вторую (6:4). Но в решающем сете японская теннисистка все же оказалась сильнее 6:4. Таким образом, именно Осака вместе с Петрой Квитовой поспорят за женский титул Australian Open.

Определены финалистки Australian Open

А в мужской части определен пока лишь один финалист: молодая звезда греческого тенниса Стефанос Циципас ничего не смог показать в противостоянии с Рафаэлем Надалем. Испанец довольно легко отпраздновал победу – 6:2, 6:4, 6:0. Вторую путевку в финал 25 января разыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и француз Лукас Пуи.
 
 
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Новости мира. На теннисном Australian Open стал известен состав женского финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Петра Квитова впервые в карьере пробилась в решающий...
 
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