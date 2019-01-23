ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

24.01.2019 22:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

На суд жюри свое выступление в короткой программе представил и белорус Яков Зенько. Увы, набранные баллы не позволили ему пробиться в произвольную программу. У белоруса лишь 30-е место.

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

Лидерство по итогам короткой программы у мужчин захватил россиянин Михаил Коляда. Он показал лучший результат сезона – 100,49 балла, опередив даже двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы испанца Хавьера Фернендеса.

Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена

Михаил Коляда, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
Знаете, на самом деле очень приятно, когда люди приезжают откуда-то издалека специально поддержать спортсмена, и это безусловно чувствуется. Огромное им спасибо за их поддержку.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На суд жюри свое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика