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Михаил Коляда: приятно, когда люди приезжают издалека поддержать спортсмена
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На суд жюри свое выступление в короткой программе представил и
Лидерство по итогам короткой программы у мужчин захватил россиянин Михаил Коляда. Он показал лучший результат сезона – 100,49 балла, опередив даже двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы испанца
Михаил Коляда, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января борьбу за медали начали мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На суд жюри свое...
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