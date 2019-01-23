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Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды
Новости Беларуси. Три коллекции дизайнерских нарядов, созданных детьми из Смолевичей, представят на международном конкурсе в Италии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Театр моды здесь работает уже 2 года. Сейчас в нем занимаются 30 детей. Кроме кроя и шитья маленьких моделей учат дефиле и актерскому мастерству.
Виктория Страдаева, ученица Плисской средней школы:
Ольга Попенко, преподаватель по дефиле:
К ответственному иностранному конкурсу участники модного театра готовят наряды из старых джинсов и рубашек. Яркой нотой станет коллекция дизайнерских кошек.
Мягкие декоративные элементы в анималистическом стиле будут использованы как аксессуары. Всего же на конкурс в Италию отправится 36 юных моделей.
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Новости Беларуси. Три коллекции дизайнерских нарядов, созданных детьми из Смолевичей, представят на международном конкурсе в Италии, сообщили в программе...
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