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В Борисове начался ремонт районной библиотеки
Новости Беларуси. Его приурочили к 100-летию учреждения. Реконструкция затронула третий этаж здания, в ходе проведения работ залы отсюда уедут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Остальная часть библиотеки будет работать без изменений. Вскоре изменится холл, абонемент, информационно-поисковый центр и любимое место борисовских любителей прекрасного – художественная галерея «Изъява».
Елена Копыток, директор Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Здание изменится не только внутри, но и снаружи. Запланирована реконструкция главного витража, также здесь установят подсветку. Посетить обновленную библиотеку борисовчане смогут уже осенью. Кстати, заведение станет одной из площадок для проведения мероприятий во время нынешних областных Дожинок.
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Новости Беларуси. Его приурочили к 100-летию учреждения. Реконструкция затронула третий этаж здания, в ходе проведения работ залы отсюда уедут, сообщили в программе...
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