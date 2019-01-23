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Искусство каллиграфии и оригами. Китайский праздник весны прошёл в Минске
Новости Беларуси. Китайский праздник весны можно было посетить 24 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прошло мероприятие традиционно на базе Минского государственного Дворца детей и молодежи, а приурочено оно к празднованию Китайского Нового года. Это событие в Поднебесной символизирует начало новой жизни. Среди гостей: официальные лица и дети, желающие приобщиться к китайской культуре.
Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома
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Новости Беларуси. Китайский праздник весны можно было посетить 24 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Прошло мероприятие...
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