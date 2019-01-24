«Рух» больше не является фарм-клубом брестского «Динамо»

Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с земляками из «Руха». Срок соответствующего договора «бело-синих» с фарм-клубом истек 31 декабря, сообщает «Прессбол» .



Фото: «Рух»

Это означает, что теперь, если команда Андрея Зыгмантовича выиграет первую лигу чемпионата страны (заявленная цель на сезон), не будет препятствий для повышения «Руха» — перехода в высшую лигу.

Напомним, босс брестского «Динамо» Александр Зайцев грозился снять клуб с чемпионата Беларуси в высшей лиге и направить усилия на развитие «Руха».

Эта информация была озвучена в мотивировочной части решения футбольного арбитража АБФФ, на котором огласили решение о том, что брестское «Динамо» должно выплатить гродненскому «Неману» компенсацию в 265 тысяч долларов за трансфер Павла Савицкого.

Вот что говорилось:

26.4. Исходя из изложенного в настоящем пункте, футбольный арбитраж, руководствуясь принципом справедливости, принял решение о снижении суммы компенсации путем применения коэффициента 2 к сумме дохода Савицкого П. О. в СУ ГФК «Неман» за 2013 и 2014 годы. При этом футбольный арбитраж считает необходимым указать, что принятое решение не связано с заявлением представителя собственника ООО ФК «Динамо-Брест» Зайцева А. Н. о том, что возглавляемый им клуб в случае неудовлетворения апелляции будет рассматривать вопрос вплоть до снятия команды с чемпионата и что он будет вынужден направить свои усилия на развитие фарм-клуба ФК «Рух». Футбольный арбитраж, не оспаривая право любого человека по своему собственному желанию самостоятельно распоряжаться средствами, находящимися у него, считает необходимым подчеркнуть, что, помимо прав, участники белорусской футбольной семьи также должны исполнять соответствующие обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ. При этом футбольный арбитраж считает важным отметить безусловную значимость для белорусского футбола предпринимаемых начинаний брестского клуба с приходом к его управлению Зайцева А. Н., равно как и многолетней истории и традиций ФК «Динамо-Брест».