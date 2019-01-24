Парк за 1,5 млрд долларов и спортивные дворцы. Какие знаковые стройки завершат в Москве в 2019-м

В начале года мы писали , какие крупные сооружения достроят в Минске в 2019 году. А РБК сделал такой же список по Москве. Смотрите, что в этом году построят в столице России.

Лужники

Одними из знаковых для города сооружений в 2019 году, по мнению вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, станут два новых спортивных объекта, которые планируется ввести на территории Лужников. Летом должно завершиться строительство Центра художественной гимнастики Ирины Виннер, а также Дворца водных видов спорта.



Центр художественной гимнастики. Фото: Москомархитектура



Дворец водных видов спорта. Фото: Москомархитектура

Пятиэтажный гимнастический центр будет оснащен новейшим оборудованием и рассчитан на 4 тысячи посетителей. Дворец водных видов спорта откроется после реконструкции и увеличится с 20 тысяч до 50 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся несколько бассейнов, аквапарк, термальные зоны, спортивные залы и фуд-корты.

Тематический парк «Остров мечты»

Осенью этого года в Москве на месте заброшенного парка 60-летия Октября в Нагатинской пойме откроется всесезонный тематический парк развлечений «Остров мечты» с большой торговой галереей (более 100 тысяч «квадратов» арендной площади).



Фото: ГК «Регионы»

Он станет крупнейшим крытым парком в Европе и Азии. Рядом будет обустроен ландшафтный парк по проекту ведущих международных дизайнерских компаний. Под одной крышей объединят более 40 развлечений и около 30 современных аттракционов. Здесь «поселятся» различные отечественные и зарубежные герои мультфильмов и сказок, а также собственные персонажи, придуманные специально для парка развлечений. Девелопер ГК «Регионы» инвестирует в проект около 1,5 млрд долларов.

Реконструкция ВДНХ

ВДНХ после реконструкции в 2019 году станет, наверное, самым притягательным местом для посетителей не только в России, но и в мире, считает мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент уже отреставрировано восемь из 40 павильонов главной выставки страны, в этом году завершится реставрация большинства из оставшихся зданий исторического комплекса, а также фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов».



Фото: Стнислав Шаршуков, TUT.BY

На территории ВДНХ будут созданы образовательный кластер для детей и ландшафтный парк, появятся аттракционы.

Самая большая школа в России

В 2019 году на территории бывшей промзоны ЗИЛа, где возводится крупный жилой микрорайон, завершится строительство самой большой в России школы на 2,5 тысячи учеников.



Фото: Москомархитектура

На ее базе также создадут детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования. В четырехэтажном здании разместят начальную, основную и старшую школы, спортзалы, зоны для отдыха и внутренние дворы. В школе предусмотрены помещения для дополнительного образования и различные кружки.

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Отметим, что в этот список не попали торговые центры, которых тоже будет построено в Москве в 2019 году немало.