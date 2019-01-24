Французская пара выиграла золотые медали чемпионата Европы в Минске

Французская пара в составе Моргана Сипре и Ванессы Джеймс выиграла первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 225,66 балла, опередив два российских дуэта. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,82) стали вторыми, а Дмитрий Козловский и Александра Бойкова (205,28) — третьими. При этом они набрали лишь на 0,14 балла больше, чем итальянская пара Николе Делла Моника и Маттео Гуаризе.

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Сегодня также прошла короткая программа у мужчин, после которой уверенно лидирует россиянин Михаил Коляда. Белорус Яков Зенько стал 30-м и не квалифицировался в произвольную программу.

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