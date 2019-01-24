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Французская пара выиграла золотые медали чемпионата Европы в Минске

24.01.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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Французская пара в составе Моргана Сипре и Ванессы Джеймс выиграла первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 225,66 балла, опередив два российских дуэта. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,82) стали вторыми, а Дмитрий Козловский и Александра Бойкова (205,28) — третьими. При этом они набрали лишь на 0,14 балла больше, чем итальянская пара Николе Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Здоровый совет: прогнозируется эпидемию гриппа, и, чтобы не дать
простуде свалить себя с ног, принимайте противовирусные препараты.
Благо в аптеках их большой выбор, а многие продаются без рецепта.

Сегодня также прошла короткая программа у мужчин, после которой уверенно лидирует россиянин Михаил Коляда. Белорус Яков Зенько стал 30-м и не квалифицировался в произвольную программу.


Когда: с 21 по 27 января.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: от 5 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Французская пара в составе Моргана Сипре и Ванессы Джеймс выиграла первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.
 
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