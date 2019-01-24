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Заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик обсудил вопросы социально-экономического развития района с коллективом Дошкольного центра развития ребенка г.п. Кореличи

24.01.2019 — Разное | Полымя  
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Основной темой встречи заместителя председателя Кореличского райисполкома, депутата районного Совета депутатов Руслана Юрьевича Абрамчика с трудовым коллективом ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.п. Кореличи» стало социально-экономическое развитие района.

Заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик обсудил вопросы социально-экономического развития района с коллективом Дошкольного центра развития ребенка г.п. Кореличи

– В 2018 году г.п. Мир, который включен в республиканскую программу по комплексному благоустройству, значительно преобразился, – отметил Руслан Абрамчик. – Обновились фасады Дома культуры, кафе «Рагнеда», мирской автостанции, ряда магазинов и других зданий, проведено благоустройство пришкольной территории, заасфальтированы улицы, налажена система освещения, углублено русло реки Миранка. Работы по благоустройству будут продолжены и в текущем году. Основное внимание будет уделено качеству питьевой воды и системе водоснабжения горпоселка, модернизации улицы Танкистов, которая на сегодняшний день является одной из самых загруженных улиц г.п. Мир.

Заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик обсудил вопросы социально-экономического развития района с коллективом Дошкольного центра развития ребенка г.п. Кореличи

Начаты в прошлом году и продолжаются в текущем работы по строительству отделения гемодиализа на базе Кореличской центральной районной больницы. После открытия отделения пациентам, нуждающимся в лечении, не нужно будет ездить трижды в неделю в Гродно, они смогут получить необходимую помощь на месте. Межрайонное отделение гемодиализа рассчитано на Кореличский, Новогрудский и Дятловский районы, с открытием которого будут созданы новые рабочие места. Стоимость проекта составляет 1 млн 300 тысяч рублей.

– На сегодняшний день активно ведутся ремонтные работы в средней школе №2 г.п. Кореличи. Деньги на улучшение условий обучения выделил Всемирный банк развития. Определены конкретные сроки выполнения работ – четыре месяца, – рассказал Руслан Абрамчик. – Основные работы будут сосредоточены в пищеблоке школы, который после ремонта будет полностью соответствовать санитарным нормам и требованиям. Полная модернизация коснется также трех кабинетов: химии, биологии и информатики.

Оксана ЯНУШ
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Теги: Гродно
 
 
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Основной темой встречи заместителя председателя Кореличского райисполкома, депутата районного Совета депутатов Руслана Юрьевича Абрамчика с трудовым...
 
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