Впервые в Беларуси: пациентам 34-й минской поликлиники откроют доступ в электронные медкарты

– Программное обеспечение разработано и апробировано, и 1 февраля пациенты нашей поликлиники смогут получить доступ к своим электронным медкартам, – отметила Н. Дергач. – От пациента требуется информированное согласие, получив которое наш программист подключит его к специальной программе. Таким образом, человек, не посещая поликлинику, сможет посмотреть результаты лабораторных исследований, посмотреть эпикриз, взять талон к врачу.





По словам Н. Дергач, 34-я поликлиника – флагман в сфере информатизации столичных учреждений здравоохранения.





— У нас внедрены новейшие программные комплексы и системы, – уточнила Наталья Сергеевна. – А 201 рабочее место сотрудников объединено локальной сетью.





Врачи медучреждения проводят онлайн-консультирование пациентов. Также жителям Советского района, прикрепленным к 34-й поликлинике, предоставлена возможность записи на прием через Интернет и с помощью инфокиоска. В учреждении установлены и работают четыре комплекса «Электронная очередь».





К слову, 25 января коллектив 34-й центральной районной клинической поликлиники отмечает 30-летие.







