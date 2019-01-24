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Впервые в Беларуси: пациентам 34-й минской поликлиники откроют доступ в электронные медкарты

24.01.2019 22:24 — Разное | Партизан  
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В 34-й центральной районной клинической поликлинике Минска стартовал проект «Личный кабинет пациента»: пациенту откроют индивидуальный авторизованный доступ в электронную амбулаторную медицинскую карту, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный врач 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Наталья Дергач.

– Программное обеспечение разработано и апробировано, и 1 февраля пациенты нашей поликлиники смогут получить доступ к своим электронным медкартам, – отметила Н. Дергач. – От пациента требуется информированное согласие, получив которое наш программист подключит его к специальной программе. Таким образом, человек, не посещая поликлинику, сможет посмотреть результаты лабораторных исследований, посмотреть эпикриз, взять талон к врачу.

По словам Н. Дергач, 34-я поликлиника – флагман в сфере информатизации столичных учреждений здравоохранения.

— У нас внедрены новейшие программные комплексы и системы, – уточнила Наталья Сергеевна. – А 201 рабочее место сотрудников объединено локальной сетью.

Врачи медучреждения проводят онлайн-консультирование пациентов. Также жителям Советского района, прикрепленным к 34-й поликлинике, предоставлена возможность записи на прием через Интернет и с помощью инфокиоска. В учреждении установлены и работают четыре комплекса «Электронная очередь».

К слову, 25 января коллектив 34-й центральной районной клинической поликлиники отмечает 30-летие.

 


 
Теги: Минск
 
 
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В 34-й центральной районной клинической поликлинике Минска стартовал проект «Личный кабинет пациента»: пациенту откроют индивидуальный авторизованный доступ в...
 
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