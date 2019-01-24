Шик и нищета российского футбола. В чьи карманы идут государственные миллиарды

Самые бедные клубы записались в аутсайдеры





В российской премьер-лиге объявлено зимнее трансферное окно: команды зарабатывают на продаже игроков и покупают новых. Уже известно, что «Зенит» интересуется защитником сборной Аргентины и «Спортинга» Маркосом Акуньей, которого оценивают в 20 млн евро. Финансируемый «Газпромом» клуб может позволить себе многое.





Плюс ко всему дочерняя компания государственного гиганта, ООО «Газпром межрегионгаз», с января будет платить петербургскому клубу 11,5 млн евро в год. Контракт действует до 2023 года.





Помимо основного, есть у «Зенита» и другие спонсоры. Один из рекламодателей, ПАО «ТГК-1», заключил с клубом договор на размещение рекламного баннера во время проведения домашних матчей на территории стадиона. Стоимость контракта – 13 млн руб. Согласно документации, размещаться баннер должен «во внутренней части ложи №53». Какого рекламного эффекта этим можно добиться, объяснить в контролируемой государством компании не смогли.





Государственная же авиакомпания «Россия» в этом футбольном сезоне поможет «Зениту» на 97,5 млн руб. Интересно, что в договоре обозначено участие в рекламных мероприятиях заказчика не только игроков клуба и тренера, но и... актера Михаила Боярского.





Клуб ЦСКА тоже финансируется госкомпанией – ПАО «Россети». Причем, как обнаружил «Собеседник», контракт стоимостью более 106 млн руб. с «дочкой» «Россетей», ФСК ЕЭС, начал действовать с 1 января прошлого года, но был заключен только летом – задним числом. Председатель правления ФСК ЕЭС – сын экс-директора ФСО Андрей Муров.





Спонсирует ЦСКА и входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Рос-оборонэкспорт», которое до марта текущего года должно перечислить клубу 14 млн руб.





Годовой бюджет тульского «Арсенала» – около 1 млрд руб., что существенно меньше, чем у топ-клубов. Но больше, чем у аутсайдеров чемпионата – махачкалинского «Анжи» и красноярского «Енисея». Сейчас оба клуба в турнирной таблице находятся в зоне вылета. Вряд ли просто совпадение, что они являются и самыми бедными в РПЛ.





Тяжелее всего приходится тем российским клубам, которые спонсируются региональными органами власти. Финансовые возможности губернаторов намного скромнее, чем у госкомпаний. Для сравнения: годовой бюджет живущего за счет дотаций ФК «Нижний Новгород» (выступает в Футбольной национальной лиге) составляет около 300 млн руб. – это примерно в 40 раз меньше, чем у «Зенита».





Критическая ситуация в эти дни и еще у одного клуба из ФНЛ – курского «Авангарда». Игроки жалуются, что им уже несколько месяцев не платят зарплату. При этом «Авангард» – один из лидеров лиги, в турнирной таблице располагается на третьем месте.





В Профессиональной футбольной лиге цифры еще скромнее.





– Молодые вообще за копейки играют, за 20 тысяч в месяц, – рассказал нам игрок одного из клубов ПФЛ. – Потолок по зарплате – 200 тысяч.





Нехватка личных средств толкает профессиональных футболистов даже на преступления. В декабре полицейские задержали 21-летнего игрока ФК «Рязань» Дмитрия Митина по подозрению в уличном грабеже. Добычей футбольного защитника стала женская сумочка с деньгами.





Кстати





Богатые болельщики получат по одному месту. Но лучшему





Топ-менеджеры российских госкорпораций во время футбольных матчей сидят в vip-ложах, которые арендуют за казенный счет. Структуры компании «РЖД», финансирующей столичный «Локомотив», закупают услугу отдельно. Организации «ТрансКонтейнер» бронь ложи №3 на стадионе в Черкизово обошлась в 2018 году в 5 млн руб. «Газпром» же прописывает предоставление дорогих мест прямо в спонсорских контрактах. В это время увлеченным футболом детям из поселка Усть-Ижора Ленинградской области за бюджетный счет приобретают самые дешевые билеты, да и то только на один матч «Зенита» в год.





– Больше себе позволить не можем, – сказали «Собеседнику» в местной администрации.





Сравни





10.223.400 рублей – организация и обеспечение питанием молодежной команды в 2018 году (в дни тренировок на «РЖД Арене»). Всего за год – на 18.062 персоны.





30.820.000 рублей – организация и обеспечение питанием в ложах в 2018 году (20 домашних матчей). Вместимость всех vip-лож «РЖД Арены» – около 1000 зрителей.





Как обыграть УЕФА?





Расслабиться богатым футбольным клубам мешает разве что сама организация УЕФА, которая следит за соблюдением финансовой фейр-плей («честная игра» – англ.) в Европе.





Основная идея ограничений, действующих с 2015 года, – не позволить клубам тратить больше, чем они зарабатывают на билетах, продажах атрибутики, рекламе и телетрансляциях. Спонсор или владелец не может инвестировать в команду сколько захочет.





Как же так выходит, что наши клубы, которые много получают от спонсоров и мало зарабатывают, оказываются вне подозрений?





Фирмы – друзья «Локомотива»





В 2018 году, после победы в чемпионате России, «Локомотив» готовился впервые за долгое время сыграть в Лиге чемпионов. Для этого нужно было уладить вопросы по финансовой фейр-плей, убедив УЕФА в своей доходности. Сделать это удалось, видимо, не без труда. По данным госзакупок, перед 2018 годом клуб взял кредит – 536 миллионов. Поручителем выступила фирма «Финресурс», которая посулила аж 200 миллионов в случае необходимости. Название этой конторы в связи со сделками «Локомотива» всплывает довольно часто. Злые языки говорят, что «Финресурс» – не что иное, как часть футбольного клуба, выведенная вместе с персоналом в отдельную организацию для ухода от контроля за расходами. По словам руководства, «Финресурс» – просто спонсор.





Не будем верить злым языкам, а поверим бывшему гендиректору этой компании Андрею Березняку. «С недавнего времени работаю на «Локомотив», – написал он на своей страничке в соцсети летом 2016-го.





Руководитель «обычного спонсора» пришел в «Локомотив» одновременно с новым президентом – Ильей Геркусом, с которым работал и до этого, а ушел вместе с ним после Нового года, когда в «Локомотиве» сменилось руководство. «Финресурс» себя никак не рекламирует на форме и баннерах «Локомотива», у фирмы нет сайта, ничего не удается найти о других его маркетинговых проектах, известен только адрес: улица Матросская Тишина, дом 23 – в трех километрах от стадиона «РЖД Арена».





21 из 23 госконтрактов – с фирмами, подконтрольными РЖД, или головной компанией.





Официально бюджет «Локомотива» – 5,5 миллиардов. Примерно столько же, по данным ФНС, на доходном счете «Финресурса».





Рассрочка «Зенита»





Летом 2017 года «Зенит» устроил феноменальный шопинг, закупившись игроками примерно на 85 миллионов евро. Конечно, приобретение 13 футболистов на половину клубного бюджета не должно было остаться без внимания УЕФА, поэтому пригодилась смекалка.





«Практически во всех контрактах у нас существует по три платежа – платеж при покупке, следующий через год и последний еще через год», – объяснял президент клуба Сергей Фурсенко.





Недурно. Дело в том, что финансовая фейр-плей позволяет выходить клубам в минус, если эта сумма не больше 30 миллионов евро за трехгодичный отчетный период. Предыдущий закончился в 2018 году, а затем начался следующий. Таким образом, отчитываться «Зениту» пришлось только за половину сделки, за вторую нужно будет только в 2021 году.





Аренды «Рубина»





Еще один способ – вовсе отказаться от покупки новых игроков. Казанский «Рубин» в последнее время предпочитает не покупать футболистов, а брать их в аренду. За последние три года казанцы едва ли потратили на трансферы даже 5 млн евро. Тем не менее снизить расходы не удалось – клуб исключили из еврокубков.





Что почем?





425 миллионов евро – общий доход российских клубов, из них:





251 миллион евро – от основного спонсора





156 миллионов – от остальных спонсорских сделок





17 миллионов – доход от коммерческой деятельности





Из последнего финансового отчета УЕФА.





Зачем задирают зарплаты?





Одна из главных звезд питерского «Зенита» – Леандро Паредес – пакует чемоданы в «Челси». Кажется, игрока тянут в Англию спортивные амбиции. Если в России он зарабатывал 5 миллионов, то «Челси» предлагает всего 4,7. Звезда «Спартака» Квинси Промес, который перебрался в испанскую «Севилью», тоже потерял в деньгах – 3,2 вместо 3,8.





А вот итальянец Маркизио, наоборот, переехавший из Европы в Россию, оказался в плюсе. Бывший игрок «Ювентуса» при переходе в «Зенит» поднял свой гонорар с 3 миллионов евро до 3,5.





Зарплаты игроков в России при прочих равных оказываются выше. Но не только у легионеров, которых в российский футбол приходится заманивать. Мы решили сравнить доходы наших футболистов и европейских. Для примера возьмем игроков Хорватии, которой Россия проиграла на ЧМ-2018.





Переходить футболистам из клуба в клуб помогают агенты. Разобраться в юридических тонкостях составления контракта – задача трудная, тем более если все школьные годы ушли на тренировки. Чаще всего интерес агента – это процент от т.н. отступных (премии игроку за подписание контракта, в среднем пара миллионов евро) или от самой зарплаты.





РФС регламентирует деятельность посредников. Для того чтобы получить аккредитацию агента, необходимо заплатить взнос в размере 10 миллионов рублей и еще по 3 миллиона ежегодно. Однако мера не работает. По данным агента Александра Маньякова, в российском футболе по официальной схеме работают только 4 человека, остальные предпочитают договариваться с клубами кулуарно.





Это подтверждает итоговый отчет РФС об агентской деятельности за 2017 год. За год «Краснодар» заплатил агентам всего 13 тысяч рублей (при покупках игроков на 1,2 миллиарда). «Зенит» при покупках аргентинских и русских новичков на 6,4 миллиарда и вовсе не попал в список.





Сколько в итоге средств, в том числе и бюджетных, проходит мимо отчетности, знают только агент и руководство клуба. В редких случаях – футболист. Больше – никто.





– Если у тебя бюджетные деньги, то всегда есть соблазн получить какие-то откаты с игрока, с агента. Нормальным рынок станет тогда, когда у нас будут частные клубы. Какой смысл частному клубу покупать за рубль игрока, который стоит десять копеек? Это только себе в убыток, – объясняет футбольный агент Алексей Сафонов.





– Когда я пришел в большой футбол 15 лет тому назад, на первом заседании РФПЛ обсуждалась та же самая тема – завышенные зарплаты игроков, – говорит президент компании «Футбол Маркет», бывший руководитель клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус. – До сих пор ничего не изменилось. Переплаты российским игрокам в нашем футболе происходят из-за ограничения количества легионеров. Чтобы взять футболиста с хорошим паспортом, надо ему хорошо предложить. Агенты молодых ребят водят из клуба в клуб и ищут, где предложат побольше.





Все искусственные ограничения у нас легко обходятся: голь на выдумки хитра. Нельзя платить напрямую – ну, будут доплачивать из каких-то фондов благотворительных. В Континентальной хоккейной лиге тоже действует потолок зарплат, но мы видим, как это работает: можно платить штрафы и превышать, – говорит Белоус.





Игра в откат





Живущий за счет госбанка ВТБ клуб «Динамо» год назад приобрел игрока сборной России Константина Рауша. Посреднические услуги при переходе защитника из «Кельна» московскому клубу оказывала фирма Golden Toys LLP, зарегистрированная в Британии за месяц до сделки. Услуги фирмы были оценены в 1,25 млн евро. Вот только никакого участия в переговорах никто из представителей Golden Toys не принимал, сообщили в немецком клубе в ответ на запрос Deutsche Welle.





Под контрактом с получившей деньги британской компанией стоит подпись и. о. исполнительного директора ФК «Динамо» Алексея Смертина, писал «Спорт-экспресс». Однако в самом клубе склонны возлагать ответственность за сомнительную операцию на уже ушедшего с поста гендиректора Евгения Муравьева.





Учредителями Golden Toys, согласно выписке из британского реестра, значатся россияне Владимир Ничипорук и Дмитрий Студеникин. Если первый еще публично фигурировал в качестве агента украинского игрока Марко Девича, то какие-либо связи Студеникина с футбольным миром до выгодной сделки с «Динамо» отсутствуют.





Отец 34-летнего Студеникина – архитектор. Сам новоявленный английский бизнесмен живет в небольшой (41,3 кв. м) квартире в Сокольниках, куда переехал из Гольяново. Несколько лет назад ездил он на ВАЗ-21093, затем пересел на старенький Mersedes (2009 г. в.). В общем, ничего не предвещало, что у него найдутся ресурсы на аренду офиса в самом центре Лондона.





У провинциальных российских клубов – свои коррупционные схемы. Начальника «молодежки» ФК «Сахалин» Бориса Папкова осудили за мошенничество. Во время командировки команды в Москву для игроков была забронирована гостиница с трехразовым питанием. Однако Папков еще отдельно включил в смету расходов 395 тыс. руб. на еду. Его приговорили к трем годам условно.



