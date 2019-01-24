Белорусские сигареты подорожают из-за российского чёрного рынка

Планируется, что в странах ЕАЭС с 2024 года будет установлен единый акциз —35 евро за 1 тысячу сигарет, при этом допускаются отклонения в обе стороны, которые составят не более 20% от данной суммы.





Предварительное соглашение о едином акцизе подписано в ноябре 2018 года, до 1 февраля 2019 года в документ ещё можно вносить последние изменения. России, где уже действуют единые и сравнительно высокие акцизы на все группы сигарет, это нужно для того, чтобы сократить объёмы “серого” импорта из стран-партнёров по ЕАЭС, где на дешёвые сигареты по-прежнему действуют низкие акцизы. Но чем соглашение обернётся для Беларуси?





Дешёвые сигареты — защита экономики





Из-за особенностей белорусского табачного рынка и его разделения на категории курильщикам “глубокая интеграция” сильно аукнется. Особенно тем, кто предпочитает дешёвые сигареты — акциз на них вырастет в четыре раза!





рассказывает Еврорадио Дмитрий Чугай, помощник генерального директора гродненской табачной фабрики “Неман”, — Существуют три ценовые группы: первая, самая дешёвая, — до 2 рублей за пачку, вторая — от 2 до 2 рублей 80 копеек за пачку, и третья группа — от 2 рублей 80 копеек. С 1 января 2019 года установлен акциз 20 рублей 71 копейка за 1000 сигарет в 1-й группе, по 2-й группе — 52 рубля 21 копейка и по 3-й группе — 59 рублей 86 копеек. “В Беларуси сигареты облагаются акцизами в зависимости от того, какая максимальная розничная цена на них в магазине, —Еврорадио, помощник генерального директора гродненской табачной фабрики “Неман”, — Существуют три ценовые группы: первая, самая дешёвая, — до 2 рублей за пачку, вторая — от 2 до 2 рублей 80 копеек за пачку, и третья группа — от 2 рублей 80 копеек. С 1 января 2019 года установлен акциз 20 рублей 71 копейка за 1000 сигарет в 1-й группе, по 2-й группе — 52 рубля 21 копейка и по 3-й группе — 59 рублей 86 копеек.





Акцизы на сигареты повышаются в Беларуси каждый год. Самая дорогая группа, вероятно, в течение пяти лет достигнет уровня в 35 евро за 1000 сигарет естественным путём. А вот с самой дешёвой так гармонично не получится — ей “догонять” намного больше.





При этом дешёвые сигареты, по словам представителя ГТФ, “ориентированы на малообеспеченные слои населения и на экономическую защиту нашего табачного рынка, чтобы не допускать контрабанду и контрафакт”. Именно они в случае введения индикативного акциза подорожают больше всего.





Контрафактные сигареты? Это мы уже проходили





По данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2018 года процент нелегальной продукции на российском табачном рынке составляет 8,4%. Цифра сильно отличается в зависимости от региона. Например, в приграничном с Казахстаном городе Рубцовск 59% всех сигаретных пачек — чёрный рынок. В приграничной с Украиной Ростовской области наблюдается большая доля нелегальных сигарет — 34%.





По данным Дмитрия Чугая, сегодня нелегальный рынок сигарет в России составляет около 10%. Люди не имеют возможности покупать сигареты по ценам, которые складываются из-за российских высоких акцизов, и ищут более дешёвый продукт. Если Беларусь пойдёт по примеру России и сделает акцизы равными для всех сигарет, это почти наверняка приведёт к расширению теневого рынка и в нашей стране.





“Беларусь уже проходила эту историю с одинаковыми акцизами в начале 2000-х. В то время примерно 30-33 процента рынка табачных изделий было нелегальным. То есть это была контрабанда, контрафакт, — говорит эксперт. — Тогда же начала выстраиваться такая налоговая политика, которая смогла защитить нашу табачную промышленность. И пока ещё мы её придерживаемся. Если ставки акцизов выравниваются, то на основе нашего прошлого опыта можно с большой уверенностью утверждать, что эта нелегальная торговля начнёт снова процветать в Беларуси. В итоге это отрицательно скажется на конечном потребителе в том числе.





По сути, мы как производители пострадаем. Это объединение всех ставок и акцизов можно расценивать просто как расширение территории нелегального рынка. Сейчас он ограничен только Россией, немного в Казахстане начинает появляться. В Армении ставки акцизов чуть-чуть выше, чем в Беларуси, и там нелегального рынка практически нет”.





Ждём китайские сигареты в Беларуси?





Представитель табачной отрасли рассказывает, что в мире есть много примеров, когда рынки наводняют более дешёвые и не всегда качественные товары:





“Например, когда из Арабских эмиратов привозят сигареты, которые изготавливаются там в свободных экономических зонах. Сигареты делают и китайцы, особенно в районе восточной границы. Китайцы сегодня открывают свои фабрики в Европе и там делают сигареты, которые поставляются в ту же Россию. То есть путь поставок укорачивается, понимаете? В Украине в непризнанных ЛНР и ДНР тоже уже построены фабрики, продукцию которых можно видеть в России и даже в Беларуси. Уже задерживались партии контрафактных сигарет. И это именно контрафакт, подделка”.





У чёрного рынка есть два направления: контрабанда и подделка. Отдельно их рассматривать смысла нет. Почти наверняка люди, которые курили дешёвые белорусские сигареты, будут продолжать покупать дешёвые. Вопрос только в том, контрабандные, контрафактные или импортируемые.





“Но какого качества эти сигареты будут? Даже наши марки подделывают уже сейчас во многих местах, — продолжает Дмитрий Чугай. — И мы видим, из чего делается эта продукция, даже с учётом того, что сигареты и так достаточно вредны. Но то, что туда иногда кладут, это вообще ужас”.







