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Российские пары заняли второе и третье места на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске

24.01.2019 22:32 — Разное | Интерфакс  
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Первыми победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они набрали лучшую сумму баллов в соревновании пар после произвольной программы – 225,56.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 218,82 баллами заняли второе место. Еще один российский дуэт – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (205,28) стал третьим.

Набравшие четвертую сумму баллов Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии (205,14) отстали от Бойковой и Козловского всего на 0,14 балла.

Пятыми также стали россияне – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,92).

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они набрали лучшую сумму баллов в соревновании...
 
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