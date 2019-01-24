Российские пары заняли второе и третье места на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске

Первыми победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они набрали лучшую сумму баллов в соревновании пар после произвольной программы – 225,56.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 218,82 баллами заняли второе место. Еще один российский дуэт – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (205,28) стал третьим.

Набравшие четвертую сумму баллов Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии (205,14) отстали от Бойковой и Козловского всего на 0,14 балла.

Пятыми также стали россияне – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,92).