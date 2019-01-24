В Минской области вывели формулу здоровья мужчин 45+

В Беларуси проживают 1681,4 тыс. женщин и 696 тыс. мужчин старше 65 лет. Такой дисбаланс объясняется тем, что для многих мужчин возраст от 45 до 60 лет становится кризисным. Причины - малая физическая активность, неправильное питание, ожирение, злоупотребление алкоголем и сигаретами.

Поэтому так важно сделать упор на профилактическую работу с мужской частью населения нашей страны. Именно эти цели преследует инициатива "Самое время!". Ее задача - повысить мотивацию мужского населения Минской области в возрасте 45+ вести активный образ жизни и сохранять здоровье через освоение новой модели активного долголетия, сообщило агентство БелТА со ссылкой на данные тематического семинара.

Инициатива "Самое время!" - проект международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), финансируемый Европейским союзом и реализуемый ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения.

В программе запланированы семинары, на которых эксперты объяснят, с чем стоит бороться сильной половине человечества и на что обратить внимание, чтобы продлить жизнь и сделать ее гармоничной. Первое такое мероприятие было проведено в четверг, 24 января 2019 г., в Воложине.



В первую очередь, мужчинам стоит пересмотреть свои образ жизни и мировоззрение. То, как человек себя ощущает и относится к жизни, напрямую влияет на его здоровье и долголетие. Чтобы исследовать модели поведения мужчин в столичном регионе, была проведена фокус-групповая дискуссия, в которой участвовали 18 жителей города Молодечно старше 45 лет. Как оказалось, большинство опрашиваемых страдает от нехватки свободного времени и ощущения, что "мужчина должен всем". В приоритете у мужской части населения пассивный отдых дома и на даче. Не готовы мужчины в зрелом возрасте жить для себя: их мучает чувство долга перед детьми и семьей. Они не желают совершенствоваться путем самообразования - готовы получать лишь локальные знания частно-бытового характера.

Между тем, как пояснил координатор инициативы Андрей Эзерин, новая эпоха требует постоянного движения, в том числе смены профессии или рода деятельности хотя бы раз в 10 лет. А достаточно консервативное отношение к жизни приводит к тому, что у мужчин старше 45 лет диагностируются тяжелые хронические заболевания.

Усугубляет ситуацию нежелание этой части населения обращаться к врачу: они зачастую переоценивают состояние своего здоровья, стесняются признаться в собственной слабости.

Как рассказала главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Жилевич, среди самых частых заболеваний - болезни системы кровообращения, новообразования (онкология), заболевания органов дыхания и пищеварения, травмы, полученные в результате ДТП и суицидов.

Как показывает статистика, после 50 лет каждый второй мужчина страдает аденомой предстательной железы. Одним же из главных катализаторов такого рода заболеваний является депрессия. Зачастую она возникает из-за одиночества. По словам Л.Жилевич, смертность среди мужчин без пары увеличивается в два раза.

На общее психологическое состояние мужчин влияет и материальная составляющая их жизни. В Беларуси безработица имеет мужское лицо: в любом возрасте по уровню занятости в экономике доминирует именно женская часть населения.

Если же современный мужчина преодолевает кризис 45-60 лет и доживает до глубокой старости, все равно он нередко страдает от ожирения, костно-мышечных проблем, снижения физической активности и эректильной дисфункции. Дабы избежать всего этого букета болезней и комплексов и продлить жизнь, медики разработали комплекс рекомендаций, которые и составляют формулу активного долголетия.

Мужчинам в любом возрасте будут полезны умеренные физические нагрузки, правильное питание, борьба с вредными привычками и поддержание психологического равновесия путем изменения многих привычных взглядов на жизнь.

Руководителям предприятий главный врач Воложинской ЦРБ Павел Гончар предложил стимулировать в каждом трудовом коллективе инициативу здорового образа жизни. Для этого организациям стоит тщательнее контролировать проведение плановых медосмотров, разработать систему финансовых поощрений за отказ от вредных привычек, постепенно внедрять профилактические мероприятия, которые могут стать повседневностью. К примеру, установить автоматические тонометры на рабочих местах, чтобы контролировать показатели артериального давления сотрудников.

По словам медиков, врач может повлиять на пациента примерно на 5%, с большим эффектом на мужчину воздействуют родные, коллеги и друзья, а также информация, полученная из СМИ или во время различного рода образовательных мероприятий. Поэтому уже в ближайшее время на подобных семинарах с секретами здоровья и долголетия познакомят мужчин в Солигорске, Молодечно, Слуцке и Жодино.