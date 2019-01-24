Первый смартфон с «дыркой»: полный обзор Honor View 20

Несколько дней назад бренд Honor представил в Москве свой новый флагманский смартфон — View 20. Его главная особенность — дисплей с «дыркой» под фронтальную камеру. Мы протестировали устройство и выяснили, удобна ли такая инновация в реальной жизни.





Уникальный дизайн

Прошлогодний Honor 10 стал одним из первых смартфонов бренда с градиентной задней панелью — под разными углами «спинка» устройства переливалась различными цветами, от фиолетового до синего.





В View 20 эту идею решили развить — теперь кроме изменяющегося цвета на корпусе проявляется латинская буква V, которую особенно хорошо видно под солнечными лучами.

Благодаря такому трюку при взгляде на смартфон становится сразу понятно — перед нами именно Honor View 20, других аппаратов с настолько выделяющимся дизайном мы еще не встречали.





Еще один плюс — возможность установить одновременно две nanoSIM-карты. А вот карты памяти View 20 не поддерживает. От 3,5-мм разъема в устройстве решили не отказываться — «классический» порт для подключения наушников находится на верхней грани гаджета.





Кроме самого смартфона в комплекте поставки есть и простенький силиконовый чехол. Особым качеством он не отличается, но на первое время кейса вполне хватит, чтобы защитить смартфон при падении или не допустить быстрого появления царапин на корпусе.





В целом, с эргономикой у Honor View 20 все в порядке — благодаря чуть скругленной задней панели смартфон лежит в ладони как влитой, хотя на ровной поверхности из-за глянцевого покрытия немного скользит (если надеть на аппарат чехол, проблема исчезает).

Но без недостатков, пускай и не самых серьезных, все же не обошлось. Honor View 20 не защищен от воды и пыли и оснащается одинарным динамиком — разговорный ему не подыгрывает, стереоэффекта нет. Технология беспроводной зарядки также не поддерживается.

Самая главная особенность — дисплей с «дыркой»

Самая главная особенность смартфона — дисплей, в верхней левой части которого есть «дырка» под фронтальную камеру. Интересно, что именно Honor первым анонсировал устройство с такой особенностью — бренду удалось на несколько часов опередить компанию Samsung.





Но зачем в Honor решили сделать смартфон с таким экраном? Предположим, что для увеличения полезной площади дисплея. «Монобровь», ставшая трендом среди множества смартфонов в прошлом году, отнимает значительную часть экрана. «Дырка» меньше по размеру, и, по нашему мнению, смотрится немного аккуратнее в сравнении с массивными вырезами.





Впрочем, у такого подхода есть и минусы — встроить полноценную систему разблокировки по лицу в смартфон с отверстием в панели становится практически невозможно. Инфракрасный излучатель и другие датчики в него просто не помещаются. К тому же, рамки по краям экрана у Honor View 20 в сравнении с другими смартфонами намного уже не стали.









Зато проблем с программной частью у «дырки» в дисплее нет. Если на Honor View 20 запустить YouTube и открыть в нем ролик в полноэкранном режиме, видеоряд просто обогнет отверстие. Также происходит и с играми.

В остальном экран Honor View 20 вопросов не вызывает — 6,4-дюймовая IPS-панель (Full HD+) отлично откалибрована, показывает достаточно натуральные цвета и почти не выгорает на солнце. Максимальной яркости, пускай и без существенного запаса, вполне хватает для работы в любых условиях. А еще на экран «с завода» в качестве бонуса наклеена защитная пленка с олеофобным покрытием.

Производительность на уровне Huawei Mate 20 Pro

В октябре прошлого года Huawei представила флагманский смартфон Mate 20 Pro, работающий на процессоре Kirin 980. Этот чип — фирменная разработка производителя, построенная по энергоэффективному 7-нм техпроцессу и дополняющаяся усовершенствованным NPU-модулем искусственного интеллекта.

С его помощью смартфон, например, может отслеживать движение людей в кадре и в реальном времени накладывать сложные визуальные эффекты вроде обесцвечивания всех статичных объектов на видео.

Honor View 20, стоящий почти вдвое дешевле Mate 20 Pro, оснащается идентичным процессором с точно такими же функциями. Кроме того, в максимальной конфигурации устройство дополняется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (такая версия побывала у нас на обзоре).





Ради «галочки» мы запустили на Honor View 20 бенчмарк AnTuTu. В нем смартфон набрал порядка 280 тысяч баллов — один из самых высоких результатов среди всех Android-смартфонов на сегодня.

Разумеется, проблем с производительностью у аппарата нет — на нем можно запускать любые приложения и игры, причем на максимальных настройках. Предположим, что запаса по мощности у процессора Kirin 980 хватит еще надолго — сейчас его потенциал явно используется не на 100%.

Для лучшего отвода тепла в View 20 установили жидкостную систему охлаждения с тепловой трубкой — компания утверждает, что это позволяет играть без просадок fps. Под нагрузкой Honor View 20 на самом деле нагревается не очень сильно.

В перспективе — до двух дней без подзарядки

Емкость аккумулятора Honor View 20 составляет 4000 мАч. Есть и быстрая подзарядка, за полчаса восполняющая 55% батареи.





В синтетическом тесте AnTuTu Tester смартфон набрал 7,5 тысяч баллов — не самый лучший результат, особенно с учетом увеличенного объема аккумулятора. Возможно, это можно списать на еще не до конца оптимизированную прошивку — с выходом обновлений ситуация, скорее всего, станет лучше.

К тому же, в специализированном тесте автономности ресурса GSMArena Honor View 20 смог выдать 88 часов — больше, чем у многих конкурентов. Для примера: результат Huawei Mate 20 Pro — 85 часов, iPhone Xs Max — 79 часов, Samsung Galaxy Note 9 — 97 часов, Huawei P20 Pro — 89 часов, Xiaomi Mi Mix 3 — 84 часа.

В целом, Honor View 20 позволяет продержаться без подключения к розетке около полутора дней. Возможно, с выходом обновлений ПО автономность станет еще лучше и составит порядка двух суток.

Прекрасная камера

Основная камера в View 20 — 48-мегапиксельная, с диафрагмой f/1.8. Впрочем, по умолчанию смартфон делает 12-мегапиксельные снимки, и этому есть объяснение. В таком режиме информация с четырех соседних пикселей собирается воедино, улучшая параметры съемки — например, количество захватываемого света.

В тандеме с технологиями искусственного интеллекта (AI), кадры с View 20 получаются отличного качества — они наверняка понравятся большинству покупателей. Второй глазок камеры, 3D ToF-датчик, нужен для определения глубины в кадре. Он также может использоваться в приложениях дополненной реальности.





Все фотографии ниже сделаны на полностью автоматических настройках с включенным AI.

















При фотографировании ночью ситуация немного меняется. В большинстве случаев смартфон все еще делает прекрасные кадры, но при недостатке света (например, при фотографировании во дворе без включенных фонарей) пытается максимально осветлить кадр, подняв уровень ISO. На наш взгляд, сделать это качественно у View 20 получается не всегда — некоторые снимки шумят (последние два кадра ниже):

































А вот фронтальная камера на 25 Мп порадовала. Она умеет снимать с автофокусом, HDR и ИИ. Ниже — пример снимка в солнечный день:





Резюме

В России Honor View 20 с 6/128 ГБ памяти продается за 37 990 российских рублей (около 570 долларов). Версия на 8/256 ГБ стоит 44 990 российских рублей (почти 680 долларов). Появится ли смартфон в официальной продаже в Беларуси пока не известно, но цен ниже, чем в России, не стоит ожидать даже у «серых» продавцов.





За свою стоимость Honor View 20 выглядит достаточно сбалансированным предложением. У смартфона красивый мерцающий корпус, отличная производительность и время работы на одном зарядке, а также прекрасная (пускай и не бескомпромиссная) основная камера. Дисплей с «дыркой» к минусам не относится — напротив, такое решение выглядит аккуратно и лаконично.

Но недостатки у View 20 также найдутся. Аппарат не оснастили технологией защиты от воды и возможностью беспроводной подзарядки. Продвинутой системы распознавания лиц с ИК-излучателем из-за дисплея с отверстием установить также не получилось. Карты памяти гаджет не поддерживает, мультимедийный динамик — одинарный (без стереоэффекта).

А еще в Honor View 20 обычный сканер отпечатков пальцев — некоторые конкурирующие смартфоны (например, от Xiaomi) со схожей ценой оснащается дактилоскопическим сенсором, встроенным прямо в экран.

За предоставленный на тест смартфон благодарим представительство бренда Honor. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

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