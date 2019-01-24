11-я школа третий год подряд становится лучшим учреждением общего среднего образования в Слуцке





Средняя школа №11 города Слуцка третий год подряд становится победителем районного конкурса среди учреждений общего среднего образования. Информация об этом опубликована на сайте школы.

Педагогический коллектив школы отмечен за достижения в 2018 году.

Диплом «За достижение высоких показателей в развитии образования» вручил сегодня коллективу школы в лице директора Валерия Гаркевенко начальник управления образования Слуцкого райисполкома Андрей Неделько.







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