ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11-я школа третий год подряд становится лучшим учреждением общего среднего образования в Слуцке

25.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

11-я школа третий год подряд становится лучшим учреждением общего среднего образования в Слуцке

Средняя школа №11 города Слуцка третий год подряд становится победителем районного конкурса среди учреждений общего среднего образования. Информация об этом опубликована на сайте школы.

Педагогический коллектив школы отмечен за достижения в 2018 году.

Диплом «За достижение высоких показателей в развитии образования» вручил сегодня коллективу школы в лице директора Валерия Гаркевенко начальник управления образования Слуцкого райисполкома Андрей Неделько. 

11-я школа третий год подряд становится лучшим учреждением общего среднего образования в Слуцке


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя школа №11 города Слуцка третий год подряд становится победителем районного конкурса среди учреждений общего среднего образования. Информация об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гигантские тараканы, африканский ёжик, паук-птицеед..
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика