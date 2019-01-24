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Коммунальники убили друга, пока хозяин отвернулся в гараже

25.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Собаку отвезли в ветстанцию, но спасти не смогли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62851.php

Коммунальники убили друга, пока хозяин отвернулся в гараже

Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья

Об очередной атаке на домашних животных в Лунинце в редакцию Медиа-Полесья сообщил читатель.

С его слов, днём, 23 января, мужчина решил заглянуть в свой гараж. С собой взял собаку. Мужчина поясняет, что живёт на Залесье в частном доме, но ворота гаража выходят на улицу.

Решив, что раз уж сам будет возле дома, хозяин отвязал собаку, зная, что та никуда далеко без него не уйдёт. Обычно животное держали на привязи. Но в те моменты, когда цепь снимали, счастье едва умещалось в добрых собачьих глазах. Естесственно, животному хотелось прогуляться…

Мужчина зашёл в гараж. Через приоткрытую дверь он услышал, что по улице едет машина, но особого значения этому не придал – ничего ведь удивительного. Потом лунинчанин услышал, как автомобиль стал притормаживать. Следом – хлопок.

Мужчина вышел на улицу, но тентованная «ГАЗелька» уже отъехала. А прямо возле ворот гаража кукожилась его дворняжка. В неё работники ЖКХ выстрелили ядовитым дротиком…

- Они даже не посмотрели, что на собаке был ошейник, - уточняет лунинчанин. – По собаке прекрасно видно, что она домашняя, ухоженная, не бездомная, но, наверное, им все равно, выстрелили – и всё…

Не теряя времени, мужчина отвёз собаку в ветстанцию. Но там помочь не смогли, яд успел разойтись… Опустив невинные и беззащитные глаза, верный товарищ умер…

Лунинчанин говорит, что животное жило в семье больше 8 лет, за это время пёс стал не просто четвероногим любимцем, но и полноправным членом семейства…

Случаи, когда работники ЖКХ средь бела дня палят ядовитыми дротиками по лунинецким собакам, в том числе и домашним, увы, не редкость. Об их жесткости недавно стало известно французской актрисе Брижит Бардо (она была просто в шоке), а также Александру Лукашенко. Пока со стороны белорусского лидера реакции на продолжающиеся в городе вопиющие случаи не было, но полагаем, что всё ещё впереди.

В этой всей истории смущает другое: неужели у работников ЖКХ сейчас нет других забот? Обледеневшие тротуары едва ли не повсему городу с множеством гололёдных травм у населения, снег на проезжей части центральных дорог (не говоря уже о тех, что на окраине), видимо, не столь важны коммунальным службам. Про остальные проблеммы и говорить не станем. Ведь куда легче и проще дротики в домашних собак пускать?!

 
 
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Собаку отвезли в ветстанцию, но спасти не смогли. Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья Об очередной атаке на домашних животных в Лунинце в редакцию...
 
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