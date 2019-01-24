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Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

25.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Лунинце представили генплан города и рассказали о перспективах развития.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

Валерий Левкович рассказал, что предусмотрено в генплане города

Презентация генплана прошла 23 января в городском Доме культуры.

Презентовали генплан начальник архитектурно-планировочной мастерской УП «БелНИИПградостроительства» Валерий Левкович, а также автор проекта Валентина Петрова.

- Документ разработан согласно нормативных требований в области градостроительства, - отметил Валерий Левкович и предложил рассказать о предлагаемых путях развития города автору проекта.

- Лунинец отличается высоким стоянием грунтовых вод, вокруг Лунинца находятся леса и сельскохозяйственные земли. Это становится основным препятствием развития города, - пояснила Валентина Петрова.

- Реализация генерального плана будет вестись в два этапа. Первый этап – до 2025 года, второй этап – до 2030 года, - добавила она. Помимо характеристики города, выступающая рассказала, как в дальнейшем предлагается застраивать Лунинец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

Валентина Петрова рассказала, какие изменения ожидаются в Лунинце

Застроить Красную и Чапаева

- В генеральном плане в первоочередные мероприятия включено завершение квартала многоквартирной застройки по улице Красной, - отметила автор проекта.

Также она добавила, что в планах реализации первого этапа генплана – многоквартирная застройка вдоль улицы Чапаева.

Кроме того, на первом этапе предлагается снос части застройки в центре города, а на втором этапе – освоение этих территорий под многоквартирную зону.

Девятиэтажки на СХТ

На втором этапе – с 2025 по 2030 год – планируется возведение трёх девятиэтажных домов по улице Давыдова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

В этом месте на СХТ планируют построить три девятиэтажных дома

Новый микрорайон Бохоново-2

Что касается усадебной застройки, со слов Валентины Петровой, участок на Бохоново-2 практически полностью покрывает потребность города в усадебной застройке до 2030 года. Эту территорию разделили на два этапа освоения. Как сообщало ранее Медиа-Полесье, там планируется отбить порядка 250 участков, проектно-сметная документация уже готова и прошла экспертизу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

В генеральном плане также учли вынос высоковольтной линии электропередач и на освободившейся территории на первом этапе планируется завершить формирования района усадебного строительства по улице Калинковича.

Мотель на въезде

Валентина Петрова отметила, что на въездах в город со стороны трассы М-10, а также со стороны Вульки-1 было рекомендовано разместить объекты придорожного обслуживания, а также мотель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

Здесь предлагают разместить мотель

Два детсада

Согласно статистическим данным, Лунинец насыщен детсадами и школами на 115 и 128 процентов соответственно. Так как в восточной части города предусматривается значительное строительств жилья и прирост населения, в данном районе предлагают строительство двух дошкольных учреждений – детский сад в районе многоквартирной застройки, а также детский сад с начальными классами в районе усадебной застройки Бохоново-2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

Один из детсадов с начальными классами планируют разместить в этом микрорайоне

Поликлиника на Машерова

Говоря о развитии лечебной сети, Валентина Петрова добавила, что есть два варианта: на базе существующей больницы открывать поликлинику, либо в генеральном плане предусмотрено место для размещения поликлиники в районе улицы Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62850.php

Пятый транспортный коридор, два детсада и девятиэтажки на СХТ. Как будет расти Лунинец

Промышленность

Для дальнейшего развития промышленности предлагается использовать объекты недействующих либо находящихся в ненадлежащем состоянии предприятий. На въезде в город со стороны М-10 резервируются участки под развитие коммунально-складских функций, а в районе вокзала – под развитие общественно-производственных функций.

Парк и лесопарковая зона

Его рекомендуют размещать в районе улицы Лисовича с последующим благоустройством территории и строительством Дворца культуры. Правда, когда это удастся осуществить – не известно.

Генпланом рекомендовано продолжение формирования ландшафтно-рекреационной зоны в районе прудов Бохоново. А также формирование на основе существующих зелёных насаждений в районе улицы Чапаева лесопарковой зоны с благоустройством.

5-й транспортный коридор

В качестве дальнейшего развития транспорта проектировщики обозначили 5-й международный транспортный коридор со стороны Украины, который будет проходить западнее Лунинца, пересекаться с улицей Красной, через железнодорожные пути, вдоль северной границы города и соединяться с автодорогой М-10. Также предлагается возведение в городе нескольких путепроводов.

Из масштабных задач, которые предстоит решить городу в ближайшее десятилетие – это реконструкция теплотрассы по улице Красной. В существующих условиях выполнить её не просто.

Выход на М-10 в обход путепровода

Присутствующие в зале поинтересовались, предусмотрена ли генпланом возможность выхода на трассу М-10 в обход путепровода и предложили как вариант оборудовать железнодорожный переезд при выезде со стороны улицы Мелиоративной, где скопилось немало частных и госпредприятий с большим количеством грузовой техники. Данный вопрос решили пока детально изучить и продумать пути решения.

В зале прозвучали и другие вопросы и предложения. - Само обсуждение на этом не заканчивается, после того, как службы райисполкома завершат сбор и аналитику всех предложений граждан и служб города, мы «отработаем» их и по каждому обращению дадим ответ, - отметил Валерий Левкович. – Только после этого мы перейдём к обсуждению на совете в Брестском облисполкоме. Напомним, ознакомиться с генпланом города может любой лунинчанин в фойе Лунинецкого райисполкома до 4 февраля, общественное обсуждение продлится до 14 февраля. 

 
 
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В Лунинце представили генплан города и рассказали о перспективах развития. Валерий Левкович рассказал, что предусмотрено в генплане города Презентация...
 
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