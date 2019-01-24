Поток транспорта в зоне деятельности Брестской таможни в 2018 году возрос почти на 5%

Поток транспортных средств через пункты пропуска в зоне деятельности Брестской таможни в 2018 году возрос почти на 5% по сравнению с 2017-м. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Брестской таможни Александр Пихун, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Прошедший год был напряженным для Брестской таможни. Цифры говорят сами за себя. В зоне нашей деятельности проследовали более 3,2 млн транспортных средств, что примерно на 5% больше по сравнению с 2017 годом. Отмечу, что активизировалось украинское направление. Там рост потока легковых автомобилей произошел на 55%. Всего границу пересекли в прошлом году свыше 8,1 млн граждан", - подчеркнул Александр Пихун. Брестской таможней в республиканский бюджет перечислено более Br540 млн доходов. Это на 9% больше, чем по итогам 2017 года.

Брестские таможенники в прошлом году выявили более 8,2 тыс. административных правонарушений. По сравнению с 2017-м их количество увеличилось на 15%. Также зафиксирован рост преступлений: возбуждено 104 уголовных дела (в 2017 году было 96), из них 63 - по фактам незаконного перемещения и оборота наркотиков и психотропных веществ, 27 - уклонения от уплаты таможенных платежей. В частности, из незаконного оборота изъято более 76 кг наркотических средств.

"Способы незаконного перемещения постоянно меняются, нам нужно быть на шаг впереди. Речь идет о совершенствовании методов, навыков, наработке опыта. Считаю, в этом направлении развиваемся успешно, в том числе благодаря взаимодействию с другими правоохранительными органами", - сказал он.

Основными задачами Брестской таможни в 2019 году остаются наполнение доходной части республиканского бюджета, оптимизация таможенных технологий и процедур для ускорения движения товаров и людей через границу. Особое внимание будет уделено повышению эффективности работы в период подготовки и проведения II Европейских игр в Минске.

"Тема не новая. Мы прошли чемпионат мира по хоккею-2014. Знаем, что нужно делать и как необходимо работать. В преддверии игр еще проведем координационное совещание с работающими на границе коллегами, - отметил Александр Пихун. - У нас достаточно сотрудников, которые владеют иностранными языками, но организуем дополнительное обучение".