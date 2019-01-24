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В рамках «Школы активного гражданина» в СШ №18 говорили о народных и семейных традициях

25.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 января в рамках «Школы активного гражданина» (ШАГ) в учреждениях образования г. Бреста прошел единый информационный день на тему «Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая добрые традиции». В ГУО СШ №18 г. Бреста учащиеся 8 – 11 классов говорили о народных и семейных традициях, обсуждали новые яркие и интересные события, которые постепенно становятся традиционными в современной Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62846.php

В рамках «Школы активного гражданина» в СШ №18 говорили о народных и семейных традициях

28 декабря 2018 года во Дворце Республики прошел Рождественский бал для молодежи, в котором приняли участие около 300 одаренных студентов и старшеклассников, многие из которых стали стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренной молодежи, победили в республиканских и международных творческих и научных конкурсах и фестивалях.

Настоящий бал. Длинные вечерние платья на девушках. Строгие фраки – на молодых людях. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко вальсирует в поре с симпатичной девушкой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62846.php

В рамках «Школы активного гражданина» в СШ №18 говорили о народных и семейных традициях

- Почему государство возрождает традицию светских балов на таком высоком уровне? - спросила ведущая мероприятие учитель географии Елена Валерьевна Шульга.

Школьники уверены, что проведение бала во Дворце Республики, личная встреча и общение с Президентом страны доказывает, что молодые люди имеют реальную возможность достичь высоких целей.

Учащиеся СШ №18, третьеклассник Кирилл Головий и десятиклассник Павел Сащенков рассказали о ежедневных тренировках, которые необходимы, чтобы стать высококлассными хоккеистами, добиться возможности выступать в соревнованиях республиканского и международного уровня, претендовать на попадание в состав сборной команды страны. О том, что государство уделяет большое внимание развитию хоккея в стране говорит и возрождение уже ставшего традиционным хоккейного турнира «Золотая шайба».

На встречу с ребятами пришел Генеральный директор Белорусской федерации

Кёкусинкай Будо каратэ Дмитрий Эдуардович Алехнович.

- Мальчишки всегда любили гонять в футбол и хоккей, но каждый выбирает свой путь в жизни. Вы стоите на большом старте. Я хочу поделиться с вами секретом, который рассказываю только каратистам. Вдохните и почувствуйте в каком напряжении и смятении вы находитесь Выдохните и почувствуйте спокойствие, необходимое для больших дел. Запомните это ощущение и добивайтесь поставленных целей «на выдохе».

 
Теги: Брест
 
 
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24 января в рамках «Школы активного гражданина» (ШАГ) в учреждениях образования г. Бреста прошел единый информационный день на тему «Беларусь сегодня: сохраняя и...
 
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