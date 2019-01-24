ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько платят за электроэнергию в странах-соседях

25.01.2019 06:38 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Сколько платят за электроэнергию в странах-соседях
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Напомним, что с нового года белорусы станут платить за свет гораздо больше: субсидируемый тариф на электроэнергию для квартир с электроплитой ныне составляет 14,84 копеек за кВт/ч (тариф до подорожания – 12,18 копеек), для тех, у кого плита газовая – 17,46 копеек за кВт/ч (было 14,33).

Польша: тарифы на электроэнергию выросли в 2 раза

За последние два года коммунальные платежи у наших западных соседей выросли на четверть, а тарифы на электроэнергию – на 50%.

Причина – более 80% её производится из угля, а за выбросы СО2 надо платить. Причем немало: с 5 евро в 2017-м тариф взлетел до 16-17 евро на сегодняшний день, что потянуло за собой и цену электроэнергии как для населения, так и для предприятий.

Энергорынок в Польше поделен между пятью крупными поставщиками, а вот продавцов электроэнергии в разы больше, как и тарифов. Цена складывается из нескольких составляющих. На примере наиболее популярного тарифа G11 это усредненно по стране выглядит так: стоимость покупки электроэнергии – 18 грошей за 1 кВт/ч; налог на добавленную стоимость – 10; акциз – 4; местные налоги и сборы – 2; расходы дистрибьютора – 11; наценка дистрибьютора – 1; расходы на передачу – 9.

Итого – 0,55 злотого за 1 кВт/ч в среднем по стране (31,38 копеек).

Есть и другие тарифы, они колеблются от 48 до 68 грошей (27,39-38,80 копеек) за кВт/ч. Большинство из них дифференцированы по времени: с 23:00 до 07:00 и с 14:00 до 16:00 – льготная цена, для этого во многих домах установлены двухтарифные счетчики.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января белорусы стали платить за электричество по новым тарифам. Myfin.by решил узнать как обстоят дела у соседей?
 
Новости дня
Новости разные
 
11-я школа третий год подряд становится лучшим учреждением общего среднего образования в Слуцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика