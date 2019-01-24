Сколько платят за электроэнергию в странах-соседях

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Напомним, что с нового года белорусы станут платить за свет гораздо больше: субсидируемый тариф на электроэнергию для квартир с электроплитой ныне составляет 14,84 копеек за кВт/ч (тариф до подорожания – 12,18 копеек), для тех, у кого плита газовая – 17,46 копеек за кВт/ч (было 14,33).

Польша: тарифы на электроэнергию выросли в 2 раза

За последние два года коммунальные платежи у наших западных соседей выросли на четверть, а тарифы на электроэнергию – на 50%.

Причина – более 80% её производится из угля, а за выбросы СО2 надо платить. Причем немало: с 5 евро в 2017-м тариф взлетел до 16-17 евро на сегодняшний день, что потянуло за собой и цену электроэнергии как для населения, так и для предприятий.

Энергорынок в Польше поделен между пятью крупными поставщиками, а вот продавцов электроэнергии в разы больше, как и тарифов. Цена складывается из нескольких составляющих. На примере наиболее популярного тарифа G11 это усредненно по стране выглядит так: стоимость покупки электроэнергии – 18 грошей за 1 кВт/ч; налог на добавленную стоимость – 10; акциз – 4; местные налоги и сборы – 2; расходы дистрибьютора – 11; наценка дистрибьютора – 1; расходы на передачу – 9.

Итого – 0,55 злотого за 1 кВт/ч в среднем по стране (31,38 копеек).

Есть и другие тарифы, они колеблются от 48 до 68 грошей (27,39-38,80 копеек) за кВт/ч. Большинство из них дифференцированы по времени: с 23:00 до 07:00 и с 14:00 до 16:00 – льготная цена, для этого во многих домах установлены двухтарифные счетчики.