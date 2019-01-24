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Капремонт по-новому: в Беларуси жители смогут контролировать потребление тепла

25.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Капремонт по-новому. В Беларуси изменился порядок проведения ремонтных работ в жилых домах. Одно из главных новшеств – обязательная установка регуляторов расхода тепловой энергии, сообщает «МИР 24».

Такие приборы теперь появятся в каждой белорусской квартире, чтобы хозяева сами регулировали подачу тепла. По подсчетам специалистов, это снизит потребление энергии на 10-15%.

«Это, в первую очередь, позволит снять вопросы перетопов в отдельных жилых помещениях и, во-вторых, регулировать объем потребляемой тепловой энергии потребителем», – говорит начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

Среди других нововведений: обязательный ремонт системы вентиляции, установка приборов для дистанционной передачи показаний счетчиков, устройство противодымной защиты. Причем, несмотря на дополнительные услуги, размер ежемесячных отчислений белорусов на капремонт не изменится.

А еще жильцы теперь смогут участвовать в обсуждении плана работ на предстоящий капремонт своего дома.



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Среди других нововведений: обязательный ремонт системы вентиляции, установка приборов для дистанционной передачи показаний счетчиков, устройство противодымной...
 
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