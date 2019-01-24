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Капремонт по-новому: в Беларуси жители смогут контролировать потребление тепла
25.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Капремонт по-новому. В Беларуси изменился порядок проведения ремонтных работ в жилых домах. Одно из главных новшеств – обязательная установка регуляторов расхода тепловой энергии, сообщает «МИР 24».
Такие приборы теперь появятся в каждой белорусской квартире, чтобы хозяева сами регулировали подачу тепла. По подсчетам специалистов, это снизит потребление энергии на 10-15%.
«Это, в первую очередь, позволит снять вопросы перетопов в отдельных жилых помещениях и, во-вторых, регулировать объем потребляемой тепловой энергии потребителем», – говорит начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Среди других
А еще жильцы теперь смогут участвовать в обсуждении плана работ на предстоящий капремонт своего дома.
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