Капремонт по-новому: в Беларуси жители смогут контролировать потребление тепла

Капремонт по-новому. В Беларуси изменился порядок проведения ремонтных работ в жилых домах. Одно из главных новшеств – обязательная установка регуляторов расхода тепловой энергии, сообщает «МИР 24».

Такие приборы теперь появятся в каждой белорусской квартире, чтобы хозяева сами регулировали подачу тепла. По подсчетам специалистов, это снизит потребление энергии на 10-15%.

«Это, в первую очередь, позволит снять вопросы перетопов в отдельных жилых помещениях и, во-вторых, регулировать объем потребляемой тепловой энергии потребителем», – говорит начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

Среди других нововведений : обязательный ремонт системы вентиляции, установка приборов для дистанционной передачи показаний счетчиков, устройство противодымной защиты. Причем, несмотря на дополнительные услуги, размер ежемесячных отчислений белорусов на капремонт не изменится.

А еще жильцы теперь смогут участвовать в обсуждении плана работ на предстоящий капремонт своего дома.