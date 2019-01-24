В Беларуси расширили запрет на курение в общественных местах. Также усилены меры, которые ограничивают доступность табачных изделий, сообщает БЕЛТА .

Например, нельзя курить во вспомогательных помещениях жилых домов, в лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, на рабочих местах, в спортивно-оздоровительных лагерях, учреждениях образования, подземных переходах, на остановках и посадочных площадках.

Кроме того, вводится запрет для продавцов открыто выкладывать жидкости для электронных систем курения на витринах и на ином торговом оборудовании. Еще предусматриваются ограничения по местам продажи и потребления электронных систем курения.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более одной тысячи квадратных метров, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы.

А с 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.