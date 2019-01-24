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Организации Гродненщины приглашают принять участие в конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2019»

25.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Прием заявок уже начался и продлится до 16 марта. На официальном сайте форума www.tibo.by в специальном разделе размещена актуальная информация, касающаяся особенностей проведения конкурса, а также порядка подачи владельцем и разработчиком интернет-ресурса заявки на соискание премии. 

Организации Гродненщины приглашают принять участие в конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2019»


В этом году конкурс проводится по 12 номинациям: «Органы государственного управления», «Образование и наука», «Информационный ресурс», «Корпоративные и тематические интернет-ресурсы», «Промосайты и лэндинги», «Интернет-магазины», «Культура и искусство»,   «Спорт», «Здоровье и медицина», «Для детей и юношества», «Цифровая трансформация», «Стартапы». 

Кроме того, жюри вправе отметить лучший интернет-ресурс за дизайн, содержание и технологичность, или присудить сайту «Специальный приз жюри». Главной же интригой форума обещает стать вручение Гран-при конкурса лучшему белорусскому разработчику в номинации «Корпоративные и тематические интернет-ресурсы». 

Напомним, в минувшем году представители Гродненской области подали на конкурс свыше 120 заявок. Интернет-премией «ТИБО-2018» были отмечены 11 представителей нашего региона

Организации Гродненщины приглашают принять участие в конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2019»


Конкурс проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года во время международной специализированной выставки по телекоммуникациям и информационным технологиям «ТИБО». Главная задача IT события – содействовать развитию и демонстрировать белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий тренды. 

Организаторами выступают Министерство информации, Министерство связи и информатизации, ЗАО «Техника и коммуникации». 
Международный форум «ТИБО-2019» пройдет с 8 по 12 апреля в «Минск-Арене». 

 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Прием заявок уже начался и продлится до 16 марта. На официальном сайте форума www.tibo.by в специальном разделе размещена актуальная информация, касающаяся особенностей...
 
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