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О планируемых изменениях в законодательстве в сфере использования возобновляемых источников энергии

25.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Администрацию Президента Республики Беларусь на рассмотрение в установленном порядке внесен проект Указа Президента Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». Министерство энергетики в ноябре 2018 года вместе с проектом Указа на основе пакетного принципа внесло в Правительство и подготовленный в его развитие проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

Проекты Указа и постановления направлены на совершенствование государственной политики в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышение эффективности их использования, снижение финансовой нагрузки на потребителей, более широкое применение эффективных технологий и сохранение привлекательности инвестиций в данную сферу.

Основные нормы Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «О развитии возобновляемых источников энергии» в новом проекте Указа сохраняются.

В ходе реализации предлагаемого проекта Указа Правительством будут приниматься меры по дальнейшей оптимизации стоимости электроэнергии, выработанной с использованием ВИЭ и приобретаемой государственными энергоснабжающими организациями, а также обеспечению равных конкурентных условий в электроэнергетической сфере.

Предложения, содержащиеся в новом проекте Указа, предусматривают:

  1. Создание новых, модернизацию, реконструкцию действующих установок ВИЭ в пределах квот, распределенных после 1 марта 2019 года, с использованием только нового оборудования и применение стимулирующих коэффициентов к тарифу для этих установок.

Использование нового оборудования обусловлено требованием статьи 6 Закона Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. «О возобновляемых источниках энергии» о содействии созданию и применению эффективных технологий и производству установок по использованию ВИЭ.

При этом требование об использовании нового оборудования не будет распространяться на установки ВИЭ, создание которых осуществляется вне квот – исключительно в целях энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности, а также на основании заключенных до официального опубликования Указа № 209 (до 20 мая 2015 г.) инвестиционных договоров.

Приобретаться электроэнергия от установок ВИЭ, строительство которых осуществлено на основании квот, распределенных после 1 марта 2019 года, будет с применением стимулирующих коэффициентов к тарифу.

  1. дополнение полномочий Правительства Республики Беларусь в данной сфере возможностью изъятия распределенных квот на создание установок ВИЭ.

Ход создания установок ВИЭ в рамках распределенных квот показывает, что отдельные субъекты хозяйствования не обеспечили ввод в эксплуатацию установок в срок, указанный при подаче заявок.

На 1 января 2018 г. 17 субъектов хозяйствования, которым в установленном порядке были распределены квоты на создание установок ВИЭ, в заявленный срок не обеспечили ввод объектов в эксплуатацию (7 субъектов не создали в 2016 году установки ВИЭ суммарной электрической мощностью 16,4 МВт, 10 субъектов — в 2017 году мощностью 22,2 МВт). Срыв сроков ввода установок ВИЭ в эксплуатацию отрицательно сказывается на объемах производства (добычи) первичной энергии из ВИЭ и, тем самым, выполнении соответствующего индикатора Концепции энергетической безопасности.

С принятием нового Указа соответствующие изменения будут внесены в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении и распределении квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии».

  1. Режимное взаимодействие владельцев установок ВИЭ с энерго­снабжающими организациями и привлечение к участию в регулировании суточного графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергосистемы установок ВИЭ, созданных в пределах квот, распределенных после 1 марта 2019 года.

С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, работающей с выдачей электроэнергии по ровному графику, значительные объемы электроэнергии, поставляемые от установок ВИЭ, требуют их учета при суточном регулировании.

В условиях интеграции АЭС работа установок с использованием ВИЭ значительно влияет на режимы работы энергосистемы, что, в свою очередь, требует внедрения на энергоисточниках ГПО «Бел-энерго» дополнительных как режимных, так и технических мероприятий.

В новом проекте Указа предусматривается:

обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих установки ВИЭ электрической мощностью от 1 МВт и более, представлять ежесуточно государственной энергоснабжающей организации почасовые графики объемов выработки электрической энергии данными установками на предстоящие сутки и ее отпуска в электрическую сеть этой организации;

привлечение к участию в регулировании суточного графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергетической системы установок ВИЭ электрической мощностью от 1 МВт и более юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в пределах квот, распределенных после 1 марта 2019 г.

Порядок поставки электроэнергии от установок ВИЭ в энергосистему будет уточнен в Правилах электроснабжения (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394), а соответствующие изменения в части установления, распределения, высвобождения и изъятия квот на создание установок ВИЭ энергии будут внесены в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662.

«НН».

(Окончание будет.)


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В Администрацию Президента Республики Беларусь на рассмотрение в установленном порядке внесен проект Указа Президента Республики Беларусь «О возобновляемых...
 
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