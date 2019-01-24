До последнего вздоха. Пять главных женщин в жизни Владимира Высоцкого

Легендарного советского поэта и артиста Владимира Высоцкого нет в живых уже много лет. Но вряд ли найдется хоть один человек (даже среди сегодняшних школьников), который не знает, кто такой Высоцкий.

Сегодня Владимиру Семеновичу мог бы исполниться 81 год. По этому случаю LADY вспоминает его главных муз — тех, что любили, несмотря ни на что, жертвовали карьерой и собой… И ту, что была рядом до последнего вздоха.

Изольда Жукова





О первой встрече с Высоцким Изольда Константиновна вспоминала так: «Вот поднимаюсь я однажды по лестнице в школе-студии, выбегает румяный мальчик с пиджаком в «пупырышку» (я потом его штопала — очень удобно было, любая нитка подходила). Мы поздоровались: у нас было заведено, что младший курс обязательно здоровается со старшим, независимо от возраста. Позже для выпускного спектакля нам нужен был парень на роль солдата — роль практически без слов. И когда руководитель спросил, кого взять с младшего курса, все хором ответили: «Володечку! Его все звали либо Володечкой, либо Высотой».

Так на репетициях «Гостиницы «Астории» они и познакомились. Володя учился на первом курсе, Иза была на год старше, да еще и замужем. Но формальности Высоцкого не пугали: подумаешь, штамп! После премьеры спектакля он взял с девушки слово, что Новый год они проведут вместе. Иза не смогла устоять, а через некоторое время влюбленные съехались.

Потом было два года разлуки: Жукова по распределению уехала в Киев. Владимир ездил к ней практически каждые выходные, а по будням звонил и писал длинные письма. Вернувшись в Москву, она даже привезла с собой целый ящик с этими письмами. Но при переезде в другую квартиру коробка затерялась, а найти ее никто так и не смог.

После отработки Иза наконец оформила развод с первым супругом, и они с Высоцким решили по-тихому расписаться. В ситуацию вмешался отец Володи, Семен Владимирович: он, человек старой закалки, не мог понять, какая может быть свадьба без торжества. Так что торжество все же состоялось, да не где-нибудь, а на Большом Каретном.

Как не раз признавалась сама Иза Константиновна, жизнь с супругом была хоть и не без ссор, но счастливой. Почему же они разошлись? В 1961-м женщина уехала в Ростов-на-Дону работать в местном театре. Высоцкий тем временем закрутил роман с другой актрисой, Людмилой Абрамовой. Разлука и без того была болезненной, а тут такое! К тому же Абрамова забеременела. И уж этого Иза простить супругу не смогла. Наверное, потому что сама как минимум дважды могла стать матерью его ребенка, но не срослось.

Изольда Высоцкая ушла из жизни летом 2018-го. Незадолго до смерти в посвященной Владимиру книге «С тобой… без тебя», она призналась: «Уже мне 80 лет, а в душе остается один человек…»

Людмила Абрамова





«Мамочка, познакомься, это Люся Абрамова, посмотри, какая она красивая…» — так Владимир Высоцкий представил маме новую возлюбленную.

В начале 60-х Владимир и Людмила работали над картиной «713-й просит посадку». Правда, на съемках актеры не пересекались. По словам их сына, Никиты Высоцкого, виной знакомству стал случай: мол, отцу нечем было заплатить за ужин в ресторане, он вышел на крыльцо в поисках подмоги, а там — Люся. С бабушкиным кольцом на пальце. Недолго думая Володя выпросил у девушки фамильную драгоценность — конечно же, в долг, — сдал в ломбард и рассчитался с заведением. А наутро выкупил кольцо и, возвращая его Абрамовой, выяснил: они не просто случайные знакомые, но и работают вместе.

Чувства вспыхнули быстро, пара съехалась. Вскоре Людмила забеременела — сначала старшим сыном Аркадием, потом и младшим Никитой. Однако лишь после рождения Никиты они с Владимиром расписались. И, наверное, зря: супруги постоянно ссорились, а спустя пару лет оформили развод.

Людмила «горевала» недолго — вновь вышла замуж, родила дочь. Говорят, к Высоцкому она стала относиться холодно: избегала вопросов о бывшем муже, старших детей в школу отправила под своей фамилией, а не отцовской. Но из воспоминаний сына становится ясно: даже после развода Люся переживала за супруга и по-своему его любила. «Отец очень быстро водил — машины позволяли. Однажды в узком переулке разогнался километров под 90 и в самый последний момент заметил яму на дороге. Затормозил, но капотом мы туда все-таки попали. Отец крепко и остроумно выругался, дал задний ход. Позже со смехом я рассказал маме об этом случае. Мама заплакала и сказала примерно следующее: «Вот вы не понимаете, а отец из-за своих скоростей умрет». Имелась в виду, естественно, не скорость езды по арбатским переулкам. Только теперь я понимаю, о чем тогда мама плакала», — рассказывал Никита Высоцкий.

Сейчас Людмиле Абрамовой 79 лет. Она на пенсии, в основном занимается лишь музеем Владимира Высоцкого. Сыновья пошли по стопам отца: Аркадий пишет сценарии, Никита играет в кино и театре, а также занимается режиссурой.

Татьяна Иваненко





Об отношениях Высоцкого с Таней Иваненко биографы предпочитают молчать: слишком уж грустная история вышла. Впрочем, у этой истории было много свидетелей, и хотя сама Иваненко никогда не давала интервью, восстановить картину оказалось несложно.

Роман с молодой актрисой Таганского театра вспыхнул еще в те времена, когда Высоцкий был женат на Абрамовой. Потом Владимир встретил Марину Влади, ушел от супруги… Но отношений с Таней не прекратил. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который тогда работал с Иваненко, вспоминал: «Володя страдал, он понимал, что мучает Таню, но был не в состоянии ее покинуть. И она тоже очень страдала. Только Марина уедет, Володя приволакивает Таню ко мне в Одессу».

В 1972-м Татьяна родила дочь Настю. Владимир девочку не признал — мол, негоже женатому советскому артисту (который и так был в сложных отношениях с властями) иметь внебрачных детей. Какое-то время он участвовал в жизни дочери, помогал деньгами, но в один прекрасный день Таня решила: хватит. И исчезла с радаров вместе с ребенком.

Наверное, при желании выросшая Настя вполне могла доказать свое родство с Высоцким. Однако не стала — как и спекулировать на известности отца.

Сейчас Татьяне Иваненко 77 лет. От дочери Анастасии у нее есть внучка Арина.

Марина Влади





Эффектная французская актриса, дочь иммигрантов Марина Влади ворвалась в жизнь Высоцкого словно буря. Он влюбился в нее, едва увидев на экране. Она в него — после первой же встречи.

Церемония их бракосочетания была максимально скромной: супруги явились в загс в водолазках, в сопровождении пяти гостей. Возможно, они и вовсе бы не женились — за плечами у обоих были браки, дети… Однако Влади посчитала, что официальная регистрация упростит Владимиру жизнь. «Не будь нашей женитьбы, Высоцкого просто извели бы. А при мне его не решались трогать», — вспоминала она.

Влади оставалась музой и женой на протяжении 12 лет. Она готовила ему обеды. Вставала по ночам, чтобы послушать его новую песню. Жертвовала карьерой: постоянное нахождение в Москве было совсем не на пользу французской актрисе. Даже прощала ему интрижки. Но все равно любила. И продолжает любить: «Прошло столько лет, а я не могу спокойно говорить о Володе, спокойно смотреть его фотографии… И не могу слышать его голос, когда его уже нет в живых. Для меня это невыносимо».

Сегодня Марине Влади 80 лет. Она живет в Париже, редко дает интервью, а с 2013-го — не появляется в кино.

Оксана Афанасьева





Последние дни своей жизни, несмотря на наличие официальной супруги, Владимир Семенович провел с юной студенткой Оксаной Афанасьевой. Именно она была с ним в ту роковую ночь, когда бард умер, и именно она стала прообразом героини Акиньшиной из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».



В фильме о Высоцком Оксану Афанасьеву сыграла ее тезка Оксана Акиньшина

На момент знакомства с Владимиром Оксане было 18 (в то время как самому Высоцкому — 40). Девушка была помолвлена, и, получив приглашение на свидание, долго размышляла, соглашаться ли. Однако решила, что лучше один вечер проведет с таким мужчиной, как Высоцкий, чем всю жизнь — с «серой посредственностью». Кто ж знал, что тот вечер растянется на два года?

Друзья Высоцкого признавали: артист действительно любил Оксану. Пара даже хотела обвенчаться, но это оказалось не так-то просто: церковь не желала проводить обряд без свидетельства о браке. Наконец они нашли батюшку, который согласился обвенчать влюбленных, купили кольца… И случилось самое страшное: ранним утром 25 июля 1980-го Владимир Семенович скончался. До последней минуты он держал Оксану за руку — так крепко, что синяк, отпечаток его ладони, не сходил еще несколько дней.

Спустя два года после смерти Высоцкого Оксана познакомилась с актером Леонидом Ярмольником и вышла за него замуж.





На днях ей исполнится 59.