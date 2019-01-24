Фотоконкурс о зимней езде на велосипеде стартует в Беларуси 28 января

В Беларуси с 28 января по 10 февраля пройдет конкурс фотографий на тему зимней велоезды в поддержку всемирной акции "На работу на велосипеде зимой", сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.



Фото из архива

Для участия необходимо заснять свое катание на велосипеде в период с 28 января по 10 февраля по пути на работу или учебу, рядом с офисом или учебным учреждением. Далее нужно опубликовать фото в одной из социальных сетей (Facebook, "ВКонтакте", Instagram) с хештегами #деловойвелосипед и #наработунавелосипедезимой с указанием названия организации в подписи к фото.

Победителей определят в трех номинациях. По пять участников, набравших наибольшее количество лайков под своей фотографией в каждой социальной сети, станут лучшими в номинации "Популярный велик". Три конкурсанта (по одному от соцсети), которые представят самые оригинальные и необычные фотографии с зимней ездой, будут награждены в номинации "Креативный февраль". Звание "Зимний велоофис" получит та организация, от которой будет заявлено наибольшее число фотографий велосипедистов-коллег.

Результаты будут объявлены 15 февраля. Победители в первых двух номинациях получат по термокружке, еще три таких приза отправятся на предприятие.

Конкурс организован Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в рамках кампании "Деловой велосипед" проекта "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Европейского союза.

БЕЛТА