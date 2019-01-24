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Филиал «Энергонадзор» напоминает об опасности при работах в теплоиспользующих установках и тепловых сетях

25.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Филиал «Энергонадзор» напоминает об опасности при работах в теплоиспользующих установках, тепловых сетях и предупреждает руководителей организаций и предприятий района о необходимости строго соблюдать Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей.

Филиал «Энергонадзор» напоминает об опасности при работах в теплоиспользующих установках и тепловых сетях
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Находиться без производственной необходимости на площадках теплоустановок и тепловых сетей, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.

2. Опираться и становиться на барьеры площадок, предохранительных кожухов муфт, ходить по трубопроводам, а также конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода.

3. При повышении давления до пробного при гидравлическом испытании оборудования нахождение на нем людей.

4. Пуск и работа теплоустановок при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств.

5. Уборка вблизи теплоустановок без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями.

6. Чистить, обтирать и смазывать движущие части теплоустановок.

7. Надевать, снимать и поправлять на ходу приводные ремни.

8. Останавливать вручную движущиеся механизмы.

9. Наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле и полу провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним.

10. время эксплуатации теплоустановки ее ремонт или работы, связанные с ликвидацией неплотностей соединений отдельных элементов, находящихся под давлением.

11. Приступать к ремонту установок и трубопроводов при избыточном давлении в них.

12. Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных руководством по эксплуатации арматуры.

13. Для подтягивания соединительных штуцеров контрольно-измерительной аппаратуры должны использоваться только гаечные ключи, размер которых соответствует граням подтягиваемых элементов, при давлении не свыше 0,3 МПа. Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих рычагов.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием теплоустановок, соблюдать трудовую дисциплину.

Жанна ГУРСКАЯ, инспектор Сморгонской РЭИ.

 
 
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Филиал «Энергонадзор» напоминает об опасности при работах в теплоиспользующих установках, тепловых сетях и предупреждает руководителей организаций и...
 
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