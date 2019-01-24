В Беларуси ужесточаются требования антитабачного законодательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января подписал Декрет № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», предусматривающий корректировку декретов от 17 декабря 2002 года № 28 и от 18 октября 2007 года № 4, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий, сообщили в пресс-службе Главы государства.



Основной целью Декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

Декретом предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления — систем для потребления табака.

Устанавливается, что на такие системы будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий.

В частности, право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Беларуси. Вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования (потребления) электронных систем курения. Вводятся запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

В Декрете также закрепляется расширение перечня мест, в которых полностью запрещается курение:

во вспомогательных помещениях жилых домов,

в лифтах,

в автомобилях, перевозящих детей до 14 лет,

на детских площадках,

на рабочих местах в помещениях,

на территории и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей,

в учреждениях образования,

в подземных переходах,

на остановочных пунктов и посадочных площадках.

Декретом также запрещается использовать на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий. С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв.м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.