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«Жить за счет ремесла реально». Белоруска показывает, как она создает уникальные украшения ручной работы
Мы уверены, что в Беларуси живут талантливые девушки, которые умеют создавать красоту своими руками. В новом цикле текстов мы познакомим вас с ними и с их изделиями. Прикасайтесь к прекрасному, вдохновляйтесь и присматривайте подарок, который согреет сердце и украсит инстаграм.
Обещаем, что в этих материалах будет много картинок и мало букв — не благодарите.
«Травы хранят в себе сильную энергию и помогают своим обладателям»
Нашей первой героиней стала Анастасия — автор бренда «Ska l aban. Украшения со смыслом». Настя создает необычные авторские аксессуары: «запаивает» в оргстекло сухоцветы, травы, песок и даже пепел костра — и получается волшебство.
— Я человек природы, люблю ее и чувствую, — делится Настя. — Укрепляю в себе эту связь не только тем, что стараюсь чаще бывать за городом — в лесу, у воды, но и своим делом. Я создаю украшения с цветами и травами, потому что знаю: они хранят в себе сильную энергию и помогают своим обладателям. Мне важно наполнять смыслом то, что делаю, а украшения просто помогают мне найти самую эстетичную огранку для смысла. Создание украшений — это для меня своего рода медитация, полное погружение в мысли и чувства. В каждое украшение я вкладываю то, что меня волнует.
«Пепел в моих украшениях — символ того нового, что приходит в нашу жизнь вместо сожженного старого»
Новое украшение Настя сделала прямо во время нашей встречи и объяснила, почему в нем нет ни одного случайного элемента:
— Органическое стекло в моих украшениях — это символ воздуха, полной прозрачности и свободы. Стекло, которое для меня вырезают под заказ, не ограничивает, а только подчеркивает красоту наполнения: цветов и трав.
Я как будто интуитивно понимаю их значение, а потом проверяю — и оказывается, что угадала верно. Наверное, дело в том, что меня всегда интересовали древние знания: травничество и знахарство. Я много читала о том, как наши предки лечили травами, окуривали ими дома и делали с ними амулеты.
Например, вереск — это мощная защита, оберег, папоротник создан для лидера, становится для него опорой на пути к победе. Лютик восстанавливает силы и снимает стресс, а мак, что бы ни думали бабушки на лавочках, без всякого наркотического эффекта создает особое состояние невесомости, дает вдохновение. (Улыбается.)
— Помимо трав, один из моих любимых материалов — пепел. Он в моих украшениях особый — из костра, который разводят в самый длинный день года, день летнего солнцестояния.
Для меня это символ того нового, что несет нам жизнь. Нового, которое приходит на место сожженного старого. Ведь не приходится сомневаться в том, что перемены не наступят, пока мы не отпустим прошлое, которое нас держит.
«Я верю, что украшения помогают женщине усилить то качество, в котором ей нужно подкрепление»
Каждому украшению Настя дает свое название: многие из них связаны с жизнью и женщиной как неразрывными понятиями.
— Одна из моих любимых коллекций называется «Параллельные миры». Я просто задумалась о том, что многое в жизни остается скрытым от наших глаз, но от того не перестает существовать.
И в каждом пространстве — воздушном, водном, подземном, — и в каждом человеке есть целый мир. С помощью украшений я фантазирую о том, какими они могут быть — эти параллельные миры, и что за сказочные существа в них живут.
Да, по сути, это сказка, воплощенная в украшениях, но в ней есть подтекст: жизнь — это не только то, что мы можем увидеть и потрогать, но и то, что мы интуитивно чувствуем, о чем мы только догадываемся. Мы многого о ней не знаем, и нам предстоит масса открытий.
— Женщине посвящена целая коллекция, которая так и называется — Real woman. Правда, в ней совсем нет стереотипов о том, что «должна настоящая женщина». Эта коллекция скорее о том, что может настоящая женщина:
— Проявлять страсть. Настоящая женщина может позволить себе открыто выражать свои чувства, взрываться как вулкан, если сердце этого просит, и выплескивать это море эмоций не только в отношения, но и в творчество, в свое любимое дело. Не нужно бояться этой части себя: новые идеи рождаются, только когда позволишь себе выйти за рамки.
— Сохранять достоинство. А значит, оставаться независимой, добиваться поставленных целей и делать то, чего по-настоящему хочет. Сегодня достойная женщина — та, которая составила свое мнение о разных явлениях жизни и полагается только на себя.
— Быть терпеливой. В женское терпение я не вкладываю привычное в нашей культуре «женщина должна терпеть скверное отношение к себе и быть покорной». Нет, женское терпение сегодня — это умение идти вперед, даже когда все срывается, рушится, идет наперекосяк. Терпение помогает женщине не отказаться от своей мечты, кто бы что ни говорил, и пройти путь до конца.
Эти установки пришли ко мне не сразу: для этого нужно было поработать над собой и усвоить все ошибки на собственном опыте.
Я верю, что мои украшения помогают женщине усилить то качество, в котором ей нужно подкрепление — добрать то, чего ей не хватает.
«Путь к окупаемости своего дела занял 3 года»
Настя признается, что добиться успеха в своем деле ей удалось только в тот момент, когда она начала прислушиваться к себе и делать только то, к чему лежит душа.
— Я на своем опыте узнала, что жить за счет ремесла реально — даже в Беларуси. Но только если ты любишь свое дело и сам веришь, что делаешь то, что должен. Ну и, конечно, как бы ни было привлекательно свое дело (свободный график, отсутствие начальства), результат не придет, если не будешь много работать. У меня путь к окупаемости своего дела занял около трех лет. Конечно, поначалу не хватало практических навыков, опыта, но с каждым годом становилось все легче. Сегодня я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом и мечтаю в будущем открыть свой шоу-рум.
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«Жить за счет ремесла реально». Белоруска показывает, как она создает уникальные украшения ручной работы
Мы уверены, что в Беларуси живут талантливые девушки, которые умеют создавать красоту своими руками. В новом цикле текстов мы познакомим вас с ними и с их изделиями....
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