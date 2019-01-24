«Жить за счет ремесла реально». Белоруска показывает, как она создает уникальные украшения ручной работы

Мы уверены, что в Беларуси живут талантливые девушки, которые умеют создавать красоту своими руками. В новом цикле текстов мы познакомим вас с ними и с их изделиями. Прикасайтесь к прекрасному, вдохновляйтесь и присматривайте подарок, который согреет сердце и украсит инстаграм.

Обещаем, что в этих материалах будет много картинок и мало букв — не благодарите.

«Травы хранят в себе сильную энергию и помогают своим обладателям»

Нашей первой героиней стала Анастасия — автор бренда «Ska l aban. Украшения со смыслом». Настя создает необычные авторские аксессуары: «запаивает» в оргстекло сухоцветы, травы, песок и даже пепел костра — и получается волшебство.













— Я человек природы, люблю ее и чувствую, — делится Настя. — Укрепляю в себе эту связь не только тем, что стараюсь чаще бывать за городом — в лесу, у воды, но и своим делом. Я создаю украшения с цветами и травами, потому что знаю: они хранят в себе сильную энергию и помогают своим обладателям. Мне важно наполнять смыслом то, что делаю, а украшения просто помогают мне найти самую эстетичную огранку для смысла. Создание украшений — это для меня своего рода медитация, полное погружение в мысли и чувства. В каждое украшение я вкладываю то, что меня волнует.

















«Пепел в моих украшениях — символ того нового, что приходит в нашу жизнь вместо сожженного старого»

Новое украшение Настя сделала прямо во время нашей встречи и объяснила, почему в нем нет ни одного случайного элемента:

— Органическое стекло в моих украшениях — это символ воздуха, полной прозрачности и свободы. Стекло, которое для меня вырезают под заказ, не ограничивает, а только подчеркивает красоту наполнения: цветов и трав.

Я как будто интуитивно понимаю их значение, а потом проверяю — и оказывается, что угадала верно. Наверное, дело в том, что меня всегда интересовали древние знания: травничество и знахарство. Я много читала о том, как наши предки лечили травами, окуривали ими дома и делали с ними амулеты.









Например, вереск — это мощная защита, оберег, папоротник создан для лидера, становится для него опорой на пути к победе. Лютик восстанавливает силы и снимает стресс, а мак, что бы ни думали бабушки на лавочках, без всякого наркотического эффекта создает особое состояние невесомости, дает вдохновение. (Улыбается.)



Стекла для украшений Анастасии вырезают на заказ по форме, которую она придумала.



Специальная смола нужна, для скрепления стекла и трав.



Анастасия смеется над тем, что работает с теми же инструментами, что и стоматолог









— Помимо трав, один из моих любимых материалов — пепел. Он в моих украшениях особый — из костра, который разводят в самый длинный день года, день летнего солнцестояния.

Для меня это символ того нового, что несет нам жизнь. Нового, которое приходит на место сожженного старого. Ведь не приходится сомневаться в том, что перемены не наступят, пока мы не отпустим прошлое, которое нас держит.

«Я верю, что украшения помогают женщине усилить то качество, в котором ей нужно подкрепление»

Каждому украшению Настя дает свое название: многие из них связаны с жизнью и женщиной как неразрывными понятиями.





— Одна из моих любимых коллекций называется «Параллельные миры». Я просто задумалась о том, что многое в жизни остается скрытым от наших глаз, но от того не перестает существовать.

И в каждом пространстве — воздушном, водном, подземном, — и в каждом человеке есть целый мир. С помощью украшений я фантазирую о том, какими они могут быть — эти параллельные миры, и что за сказочные существа в них живут.

Да, по сути, это сказка, воплощенная в украшениях, но в ней есть подтекст: жизнь — это не только то, что мы можем увидеть и потрогать, но и то, что мы интуитивно чувствуем, о чем мы только догадываемся. Мы многого о ней не знаем, и нам предстоит масса открытий.



Серия фото из личного архива героини





— Женщине посвящена целая коллекция, которая так и называется — Real woman. Правда, в ней совсем нет стереотипов о том, что «должна настоящая женщина». Эта коллекция скорее о том, что может настоящая женщина:



Серия фото из личного архива героини









— Проявлять страсть. Настоящая женщина может позволить себе открыто выражать свои чувства, взрываться как вулкан, если сердце этого просит, и выплескивать это море эмоций не только в отношения, но и в творчество, в свое любимое дело. Не нужно бояться этой части себя: новые идеи рождаются, только когда позволишь себе выйти за рамки.

— Сохранять достоинство. А значит, оставаться независимой, добиваться поставленных целей и делать то, чего по-настоящему хочет. Сегодня достойная женщина — та, которая составила свое мнение о разных явлениях жизни и полагается только на себя.

— Быть терпеливой. В женское терпение я не вкладываю привычное в нашей культуре «женщина должна терпеть скверное отношение к себе и быть покорной». Нет, женское терпение сегодня — это умение идти вперед, даже когда все срывается, рушится, идет наперекосяк. Терпение помогает женщине не отказаться от своей мечты, кто бы что ни говорил, и пройти путь до конца.

Эти установки пришли ко мне не сразу: для этого нужно было поработать над собой и усвоить все ошибки на собственном опыте.

Я верю, что мои украшения помогают женщине усилить то качество, в котором ей нужно подкрепление — добрать то, чего ей не хватает.

«Путь к окупаемости своего дела занял 3 года»

Настя признается, что добиться успеха в своем деле ей удалось только в тот момент, когда она начала прислушиваться к себе и делать только то, к чему лежит душа.



Серия фото из личного архива героини









— Я на своем опыте узнала, что жить за счет ремесла реально — даже в Беларуси. Но только если ты любишь свое дело и сам веришь, что делаешь то, что должен. Ну и, конечно, как бы ни было привлекательно свое дело (свободный график, отсутствие начальства), результат не придет, если не будешь много работать. У меня путь к окупаемости своего дела занял около трех лет. Конечно, поначалу не хватало практических навыков, опыта, но с каждым годом становилось все легче. Сегодня я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом и мечтаю в будущем открыть свой шоу-рум.