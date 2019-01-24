Кто на свете всех бледнее? Подсказываем, как настоящим белоснежкам выбрать тональники, консилеры и пудры

Если вы не адепт солярия и не закупились автозагаром на сезон вперед, значит, ваша кожа к этому моменту обрела типичный белорусский оттенок — беленький с зеленцой. К сожалению, в силу очень светлой кожи белоруски рискуют не только обгореть на солнце (если оно до нас доберется), но и… не найти подходящую косметику.

Потому что тональник то слишком желтит, то делает лицо розовым, как поросячий пятак, то усугубляет землистый оттенок кожи, не видевшей солнечного света.

Именно поэтому в разгар зимы редакция LADY собрала «декоративку», которая подойдет даже самым бледнолицым белоснежкам.

Все эти продукты можно купить, находясь в Беларуси (онлайн или в стационарных магазинах). И, конечно же, у нас есть варианты подешевле (в пределах 35 рублей) и подороже (до 130 рублей) — чтобы вам было из чего выбрать.

Казалось бы, с тех пор, как на рынке появились аджастеры — капли для осветления тональной основы, вопрос о кремах для белоснежек должен исчезнуть сам собой. Однако простые пользователи либо вовсе о них не знают, либо утверждают, что разбавители все же меняют текстуру тона. И продолжают искать идеальную основу. А мы уже нашли — причем несколько, с разным финишем.

Любителям покрытия от легкого к среднему рекомендуем присмотреться к тональному крему Total control drop foundation от NYX: в линейке как минимум 5 светлых оттенков с разным подтоном, первые два — практически белые.





Также адептам «макияжа без макияжа» понравится Foundation drops от GOSH. Эта основа предназначена для всех типов кожи, однако подойдет скорее для нормальной и сухой. Светлокожим предназначен оттенок 002.





В люксовом сегменте также можно найти подходящий тон. Например, в линейке DIOR Backstage есть основа Face&Body с тремя ультрасветлыми оттенками: 0CR для кожи с розовым подтоном, 0N — с нейтральным и 0W — с теплым. Этот тональный крем по плотности дает покрытие ближе к среднему.





Если вы все же чуть темнее мела, вполне можно остановиться на оттенке 1С1 линейки Double Wear от Estee Lauder. Самое легкое, но при этом стойкое покрытие у тона Double Wear Nude.





С плотными тональными сложнее: пигмента в них так много, что даже самый светлый оттенок может выглядеть на коже инородно. Однако мы все же нашли несколько подходящих вариантов.

В бюджетной категории это обновленный CC-крем от Lumene: несмотря на название, покрытие у него выше среднего. А после перезапуска в линейке появился оттенок Ultra Light — как раз то, что нужно на зиму. Также можно присмотреться и к оттенку Fair.





Более плотный и стойкий тон — Infailible от L"oreal. На рынке представлено несколько вариаций этого крема, мы за классику. Самый светлый оттенок — № 15 (он же «Фарфоровый»).





Хорошей плотностью может похвастаться и Studio Fix Fliud от M.A.C. В прошлом году компания обновила формулу, а за ней и палитру. Так у белоснежек появился шанс найти идеальный тон — например, в оттенках NC5 или же NC10.





Из более дорогих вариантов нам также понравился тональный стик от Inglot. Присмотреться можно сразу к двум оттенкам — теплому 101 и нейтральному 102. Однако имейте в виду: этот тональник требует праймера (основы под макияж) к себе в компанию. Без него распределить тон по коже в силу его текстуры будет сложно.





Тон выбрали, не помешает и консилером обзавестись! Осталось лишь понять, полегче или поплотнее? А может, сразу оба? Что ж, у нас есть варианты на все случаи жизни.

Консилер Fit Me от Maybelline можно назвать практически идеальным: есть светлый оттенок (05), может замаскировать синеву под глазами и стоит совсем недорого. Но, увы, воспаления им не скрыть.





То же можно сказать и про High precision retouch от Giorgio Armani. Хотя этот продукт более стойкий, чем его собрат из масс-маркета. На данный момент самые бледные оттенки — 1 и 2 (отличаются лишь подтоном).





Если вам есть что скрывать, обратитесь к тяжелой артиллерии — консилеру Liquid camouflage от Catrice. Для зоны вокруг глаз мы его использовать не рекомендуем, а вот для маскировки воспалений такой корректор подойдет как нельзя лучше (только не наносите его на них спонжем — это негигиенично). Светлокожим подойдет оттенок 005.





Или вот еще один, менее бюджетный вариант — All nighter от Urban decay. В линейке два светлых консилера: в оттенках Fair neutral (нейтральный, почти белесый) и Light Neutral (с легкой желтизной). Скроет в буквальном смысле все, но будьте готовы — очень сушит кожу.





Пожалуй, осталось лишь закрепить макияж. Если вы предпочитаете прозрачные пудры, проблемы возникнуть не должно: просто берите те, у которых нет даже намека на оттенок. Например, HD Powder от Relouis PRO.





Или же «метеориты» от Guerlain. В свободной продаже можно найти оттенок Clair, который, как отмечают девушки, даже выбеливает кожу — настолько он светлый. А онлайн доступен не менее белесый Blanc de perle.









Среди оттеночных пудр отыскать подходящий экземпляр сложнее. Но мы нашли сразу два: бюджетную пудру Stay matte от Rimmel и Soft velvet pressed powder от NARS в премиум-сегменте. Первую ищите в оттенке 001, а вторую — в оттенке Snow (он, к слову, действительно «снежный»).













Об авторе обзора: Анастасия Величко — косметолог-эстетист

