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Завершим строительство музея ВМЕСТЕ!

25.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Завершим строительство музея ВМЕСТЕ!

Принято распоряжение райисполкома от 9.01.2019 года № 22-р в рамках Года малой родины провести 9 февраля и 16 марта 2019 года на добровольной основе районные субботники по сбору средств на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.

Расчётный счёт для перечисления денежных средств: BY82 AKBB 3642 4004 4003 6320 0000 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобина БИК AKBBBY21312, УНП 400013420, получатель Жлобинский районный исполнительный комитет, с пометкой: на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.  

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Принято распоряжение райисполкома от 9.01.2019 года № 22-р в рамках Года малой родины провести 9 февраля и 16 марта 2019 года на добровольной основе районные...
 
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