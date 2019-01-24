|
Завершим строительство музея ВМЕСТЕ!
25.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Принято распоряжение райисполкома от 9.01.2019 года № 22-р в рамках Года малой родины провести 9 февраля и 16 марта 2019 года на добровольной основе районные субботники по сбору средств на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.
Расчётный счёт для перечисления денежных средств: BY82 AKBB 3642 4004 4003 6320 0000 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобина БИК AKBBBY21312, УНП 400013420, получатель Жлобинский районный исполнительный комитет, с пометкой: на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принято распоряжение райисполкома от 9.01.2019 года № 22-р в рамках Года малой родины провести 9 февраля и 16 марта 2019 года на добровольной основе районные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)