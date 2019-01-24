Завершим строительство музея ВМЕСТЕ!

Принято распоряжение райисполкома от 9.01.2019 года № 22-р в рамках Года малой родины провести 9 февраля и 16 марта 2019 года на добровольной основе районные субботники по сбору средств на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.

Расчётный счёт для перечисления денежных средств: BY82 AKBB 3642 4004 4003 6320 0000 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобина БИК AKBBBY21312, УНП 400013420, получатель Жлобинский районный исполнительный комитет, с пометкой: на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.

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