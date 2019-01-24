25 января отмечают День святой мученицы Татьяны Римской.

25 января на Руси отмечают День святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиан она пожертвовала собственной жизнью ради веры. В 18 веке, когда российская императрица Елизавета подписала указ о создании в Москве университета, этот праздник стал студенческим. Так святая Татьяна навсегда стала покровительницей студентов.

Какие традиции связаны с Татьяниным днем?

Народные приметы на Татьянин день разнообразны. Так, если девочка рождается на праздник Татьяны, то она непременно будет хорошей хозяйкой.

У сельчан с этим событием связаны свои надежды и приметы:

если на Татьяну проглянет солнышко — к раннему прилету птиц;

солнце красно заходит — к ветру;

снег идет — лето будет дождливое;

если день ясный и морозный, то лето будет урожайное.

Что нельзя делать на день святой великомученицы Татьяны?

Ссоры в семейном кругу на Татьянин день категорически запрещены. На Татьянин день также нельзя находиться в неубранном доме. На Татьянин день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Соб.инф.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



