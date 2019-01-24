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25 января отмечают День святой мученицы Татьяны Римской.
25.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
25 января на Руси отмечают День святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиан она пожертвовала собственной жизнью ради веры. В 18 веке, когда российская императрица Елизавета подписала указ о создании в Москве университета, этот праздник стал студенческим. Так святая Татьяна навсегда стала покровительницей студентов.
Какие традиции связаны с Татьяниным днем?
Народные приметы на Татьянин день разнообразны. Так, если девочка рождается на праздник Татьяны, то она непременно будет хорошей хозяйкой.
У сельчан с этим событием связаны свои надежды и приметы:
Что нельзя делать на день святой великомученицы Татьяны?
Соб.инф.
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25 января на Руси отмечают День святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиан она пожертвовала собственной жизнью ради веры. В 18 веке,...
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