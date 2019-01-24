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25 января отмечают День святой мученицы Татьяны Римской.

25.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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25 января отмечают День святой мученицы Татьяны Римской.

25 января на Руси отмечают День святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиан она пожертвовала собственной жизнью ради веры. В 18 веке, когда российская императрица Елизавета подписала указ о создании в Москве университета, этот праздник стал студенческим. Так святая Татьяна навсегда стала покровительницей студентов.

Какие традиции связаны с Татьяниным днем?

Народные приметы на Татьянин день разнообразны. Так, если девочка рождается на праздник Татьяны, то она непременно будет хорошей хозяйкой.

У сельчан с этим событием связаны свои надежды и приметы:

  • если на Татьяну проглянет солнышко — к раннему прилету птиц; 
  • солнце красно заходит — к ветру; 
  • снег идет — лето будет дождливое; 
  • если день ясный и морозный, то лето будет урожайное.

Что нельзя делать на день святой великомученицы Татьяны?

  1. Ссоры в семейном кругу на Татьянин день категорически запрещены.
  2. На Татьянин день также нельзя находиться в неубранном доме.
  3. На Татьянин день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Соб.инф.

 

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25 января на Руси отмечают День святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиан она пожертвовала собственной жизнью ради веры. В 18 веке,...
 
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