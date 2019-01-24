﻿ Чуть более 78% организаций были рентабельными в Могилевской области в 2018 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чуть более 78% организаций были рентабельными в Могилевской области в 2018 году

25.01.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Чуть более 78% организаций были рентабельными в Могилевской области в 2018 годуРозничный товарооборот Могилевской области в 2018 году составил 3 921,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах более чем на 8%. Его объем почти на 90% формировался организациями торговли и на 10,3% – ИП и физлицами. Рентабельными были 78,3% организаций Могилевской области. 

— Доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли составила 67,7%. Значительный удельный вес товаров отечественного производства наблюдался по продтоварам (81%). Доля продаж организациями торговли непродовольственных товаров отечественного производства составила 48%, — сообщили в главном статуправлении региона.- Товарооборот общепита увеличился на 5,5%.

Индекс цен на продтовары по области в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составил 101,1%, с декабрем 2017-го – 105,7%. На непродовольственные– 100,1% и 103,6%, соответственно. Индекс цен и тарифов на услуги, оказываемые населению, по области в декабре также вырос на 1,6% 9 по сравнению с ноябрем: а за год на 7,9; %.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников Могилевщины  (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2018 году составила 802,9 рубля, в том числе в декабре – 899 рублей. Реальная (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 10%.

Средний размер назначенных пенсий в регионе составил 376,6 рубля (в 2,3 раза выше бюджет прожиточного минимума для пенсионеров). Средний размер пенсий по возрасту в декабре  — 390,8 рубля, по инвалидности – 335,8 рубля, по случаю потери кормильца – 245,4 рубля, социальных пенсий – 189,4 рубля.

mogilevnews.by

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розничный товарооборот Могилевской области в 2018 году составил 3 921,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах более чем
 
Новости дня
Новости разные
 
25 января отмечают День святой мученицы Татьяны Римской.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика