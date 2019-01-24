Чуть более 78% организаций были рентабельными в Могилевской области в 2018 году

Розничный товарооборот Могилевской области в 2018 году составил 3 921,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах более чем на 8%. Его объем почти на 90% формировался организациями торговли и на 10,3% – ИП и физлицами. Рентабельными были 78,3% организаций Могилевской области.

— Доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли составила 67,7%. Значительный удельный вес товаров отечественного производства наблюдался по продтоварам (81%). Доля продаж организациями торговли непродовольственных товаров отечественного производства составила 48%, — сообщили в главном статуправлении региона.- Товарооборот общепита увеличился на 5,5%.

Индекс цен на продтовары по области в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составил 101,1%, с декабрем 2017-го – 105,7%. На непродовольственные– 100,1% и 103,6%, соответственно. Индекс цен и тарифов на услуги, оказываемые населению, по области в декабре также вырос на 1,6% 9 по сравнению с ноябрем: а за год на 7,9; %.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников Могилевщины (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2018 году составила 802,9 рубля, в том числе в декабре – 899 рублей. Реальная (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 10%.

Средний размер назначенных пенсий в регионе составил 376,6 рубля (в 2,3 раза выше бюджет прожиточного минимума для пенсионеров). Средний размер пенсий по возрасту в декабре — 390,8 рубля, по инвалидности – 335,8 рубля, по случаю потери кормильца – 245,4 рубля, социальных пенсий – 189,4 рубля.