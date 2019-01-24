Подведены итоги социально-экономического развития Могилевской области в 2018 году

Итоги социально-экономического положения Могилевской области в 2018 году подвели в Главном статистическом управлении региона. В минувшем году объем промышленного производства Могилевской области в фактических ценах составил 9 425,8 млн. рублей. Индекс промышленного производства к уровню 2017-го составил 103,8%.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в организациях промышленности, учитываемых в текущем порядке, в области на 1 января 2019 года составило 64,4%. И снизилось по сравнению с аналогичной прошлогодней датой, почти на 4%.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий производство сельскохозяйственной продукции в текущих ценах составило 2 261,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 92,3% к 2017 году.

На жилищное строительство использовано 330,7 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 318,8 тысячи кв.м общей площади жилья (114,2% к уровню 2017-го). Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 48,3% от общего объема введенного жилья.

Сальдо внешней торговли товарами предприятий Могилевской области сложилось положительное и составило 692,4 млн. долларов. Объем экспорта по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 0,7% ($13,7 млн.), импорта – на 13% ($140 млн.). Основными торговыми партнерами области были РФ (почти 60% всего объема товарооборота), Украина – 6,7%, Германия – 5,3%, Польша – 4,5%, Казахстан – 3%, Китай – 2,7%, Литва – 2,5%, Латвия – 1,4%, Нидерланды – 1,2% и Италия – 1,1%. Экспортно-импортные операции осуществлялись со 115 странами мира. Товары поставлялись на рынки 94 государств, импортировалась продукция из 95 стран.