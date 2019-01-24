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ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния

25.01.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстоянияГосавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируемых сильных морозов. Как сообщили в пресс-службе ГАИ МВД, особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем.

— В случае крайней необходимости отправляйтесь в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации. Чтобы этого не произошло, необходимо подготовить автомобиль к эксплуатации при низких температурах: использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления, — отмечают в Госавтоинспекции.

Водители не должны забывать перед поездкой очистить стекла и фары машины от снега и льда, заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Важно тепло одеться, не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем.

— Не забывайте о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге, — напоминают в ГАИ. — Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения, откажитесь от совершения необдуманных маневров.

В связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями личный состав дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирован на оказание помощи водителям и пешеходам и обеспечение безопасных условий движения.

mogilevnews.by

 
 
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Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируемых сильных...
 
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