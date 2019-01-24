В Калининграде стартовала российская сборка флагманских седанов Kia K900

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового флагмана модельного ряда Kia — седана K900 . Об этом сообщила пресс-служба корейского производителя.





На российском предприятии седан производится по методике SKD (то есть без сварки кузова, с установкой силовых агрегатов, навесного оборудования, фар, бамперов и колес) с двумя атмосферными бензиновыми двигателями — 3,3-литровым V6 (249 лошадиных сил) и V8 объемом 5 л (413 сил). Оба мотора работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.





У дилеров новый седан корейской марки появится в первом квартале текущего года, информацию о доступных комплектациях и ценах Kia обнародует позже. В соседней стране продажи предшественника K900, седана Quoris, составили более 2200 единиц с момента дебюта этой модели в 2013 году.





В настоящее время на калининградском предприятии осуществляется сборка в общей сложности 11 моделей Kia, включая Ceed, Sportage, Soul и Stinger. Прошлой осенью на «Автоторе» был освоен выпуск еще одной корейской модели — седана Genesis G70 .