«Тогда мы будем выбрасывать мусор из окон!». Когда в Бресте заварят последний мусоропровод?

Гомель первым из областных центров еще в 2013 году полностью отказался от мусоропроводов. В Гродно последний был заварен в 2017 году. В Бресте на сегодняшний день еще остается 1158 мусоропроводов. В 2018 году их было заварено только около 50, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Брест, улица Советская, дома № 54−56. Это три из приблизительно 520 многоэтажек в городе, где есть мусоропроводы. Но нормальных подъездных путей к ним не предусмотрено. И дворник вынужден подтягивать к мусороприемнику контейнер с дворовой площадки, заполнять его мусором и возвращать обратно. Похожая картина в домах-«свечках» в разных местах города. Но жильцы ни в какую не хотят, чтобы мусоропроводы заварили: «Тогда мы будем выбрасывать мусор из окон!». Хотя затрудненный подъезд — далеко не единственный (и не главный) «минус» такого коммунального «рая».

Заместитель директора по санитарной очистке Брестского мусороперерабатывающего завода Сергей Тарасевич готов перечислить их все.

«Мы, как государственное предприятие, напрямую заинтересованы в сборе твердых коммунальных отходов, — говорит он. — И представьте себе, что наша машина идет не к одной площадке сбора отходов, а к многочисленным подъездам. За день набегает немалый расход горючего и рабочего времени. Из-за затрудненного подъезда сбивается график вывоза мусора. Случается, во дворе автомобили стоят в ряд — и подобраться к мусороприемнику просто невозможно. Или контейнер может откатиться и ударить припаркованное авто».

Но на первом месте все же антисанитария и пожароопасность. Спутники мусоропроводов — тараканы и грызуны. От такого соседства больше всего страдают жильцы первых-вторых этажей. Да и запашок, особенно летом, — тот еще. Что касается возгораний, то они, к счастью, случаются не так часто. Но уж если это происходит (как, к примеру, не раз бывало в Минске), то лучшего аргумента «против» и не надо. Дым распространяется буквально по всем этажам.

А «за» всего одно — удобство, как его понимают некоторые жильцы: не надо спускаться с пакетом мусора со своего этажа во двор.

«За три года — с 2015 по 2018-й — раздельный сбор макулатуры существенно увеличился, — рассуждает Сергей Тарасевич. — Наблюдается рост и по другим видам вторичных материальных ресурсов. Тем более, в защищенных от влаги евроконтейнерах сырье сохраняет свои свойства для переработки. Когда-то мы имели дело с маленькими металлическими контейнерами. А сейчас закупаем евроконтейнеры — красочные, они выделяются визуально для различных видов отходов. Кроме того, мусор из таких контейнеров не разносится ветром по двору, они хорошо моются».

Собеседник подчеркивает, что в стране ставится задача — максимально извлечь вторичные материальные ресурсы из ТКО. И в эту работу надо включаться всем жителям города. Неужели свалить весь мусор в мусоропровод и затем дышать этими миазмами лучше, чем позаботиться о здоровой среде в своем доме и во всем городе?.. Кстати, тем же жильцам домов на ул. Советской, 54−56, чтобы отправить собранный мусор в евроконтейнеры, достаточно преодолеть около 30 метров дворовой территории.

Получить согласие

По мнению специалистов Брестского мусороперерабатывающего завода, в городе есть микрорайоны, где эту проблему надо решать в первоочередном порядке. Это Восток, Ковалево, Вулька. Там много домов с морально и физически устаревшими мусоропроводами и антисанитарными условиями.

Но для того, чтобы заварить даже такой мусоропровод, требуется согласие большинства жильцов дома.

«Но на собрание, которое инициируют коммунальщики, многие жильцы просто не приходят, — рассказывает Сергей Тарасевич. — Собирается актив, который настроен, как правило, категорично: мы — против. И Жилищный кодекс на их стороне. Но как быть тогда с другими нормативными документами? К примеру, п. 8 ст. 17 „Закона об обращении отходов“ гласит, что собственники жилья обязаны выносить мусор в санкционированные места сбора. На это же нацеливает и Государственная программа „Комфортное жилье и благоприятная среда“, рассчитанная на 2016−2020 годы».