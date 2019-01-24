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Употребление спиртосодержащих жидкостей, имеющих в своей основе технические спирта, представляет опасность для жизни

25.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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По сведениям управления по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз, за 11 месяцев 2018 года от отравлений суррогатами на территории Минской области умерли 27 граждан, в том числе 1 житель Слуцкого района, из них 24 лица распивали: автомобильный стеклоомыватель, жидкость для мытья окон, антифриз, растворитель и парфюмерные изделия.

08.05.2018 житель Слуцкого района в неустановленном месте на территории Слуцкого района самостоятельно употребил неустановленную техническую жидкость, не предназначенную для пищевого употребления. После употребления стал плохо себя чувствовать, и 09.05.2018 бригадой скорой медицинской помощи был доставлен из дома в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ», где 09.05.2018 в 19.00 умер.

В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и алкоголизма просим граждан информировать милицию о фактах реализации самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей на территории Слуцкого региона по телефонам: 102 и 6-26-62 (круглосуточно), 5-75-02 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), а также по телефонам «горячей линии» УВД Миноблисполкома: (8-017) 229-06-30 (с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), (8-017) 204-63-80 (круглосуточно).

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики
отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома
подполковник милиции А.А. Семенович

 
 
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За 11 месяцев 2018 года от отравлений суррогатами на территории Минской области умерли 27 граждан, в том числе 1 житель Слуцкого района.
 
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