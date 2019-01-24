Употребление спиртосодержащих жидкостей, имеющих в своей основе технические спирта, представляет опасность для жизни

По сведениям управления по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз, за 11 месяцев 2018 года от отравлений суррогатами на территории Минской области умерли 27 граждан, в том числе 1 житель Слуцкого района, из них 24 лица распивали: автомобильный стеклоомыватель, жидкость для мытья окон, антифриз, растворитель и парфюмерные изделия.

08.05.2018 житель Слуцкого района в неустановленном месте на территории Слуцкого района самостоятельно употребил неустановленную техническую жидкость, не предназначенную для пищевого употребления. После употребления стал плохо себя чувствовать, и 09.05.2018 бригадой скорой медицинской помощи был доставлен из дома в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ», где 09.05.2018 в 19.00 умер.

В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и алкоголизма просим граждан информировать милицию о фактах реализации самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей на территории Слуцкого региона по телефонам: 102 и 6-26-62 (круглосуточно), 5-75-02 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), а также по телефонам «горячей линии» УВД Миноблисполкома: (8-017) 229-06-30 (с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), (8-017) 204-63-80 (круглосуточно).

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики

отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома

подполковник милиции А.А. Семенович