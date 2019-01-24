Конкурс научно-технического творчества: «ТехноИнтеллект» в Дзержинском районе

Вот уже второй месяц продолжается конкурсное движение учащихся нашего района в республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект».

На районный этап конкурса участники представили 38 проектов в области экологических исследований, информационных технологий, а также технические и художественные разработки.

Учащиеся Негорельской СШ №1 успешно осваивают информационные технологии. Василевский Сергей представил вниманию жюри игру «Прогулка по Мирскому замку», в которую может играть любой желающий 12-16 лет. Юргель Ангелина разработала сайт «Profisad», который помогает продвижению реализации продукции школьной бизнес-компании.

Жидович Максим (Гимназия №1 г.Дзержинска) исследовал прибор на основе магнитного поля, генерируемом движущимся транспортом. Его идея в будущем поможет определять вес, скорость проехавшего по специальному участку дороги автомобиля.

Как увеличить урожай меда на дачном участке дедушки, проводила исследования Соколовская Виолетта (Гимназия №1 г.Дзержинска).

Содержательную презентацию на тему «Вся правда о жевательной резинке» подготовила учащаяся Гимназии г.Дзержинска Смоленова Александра.

А самыми зрелищными и интересными были технические разработки. Чего только не изобрели ребята в тандеме с учителями трудового обучения!

Протасевич Максим из Гимназии г.Фаниполя создал универсальный выжигатель, который могут использовать сразу несколько человек на уроке труда или на занятиях в кружке.

Пасканюк Матвей (Гричинский УПК) с помощью скоростного тросика от старого автомобиля сконструировал триммер для гравировки. С его помощью удобно делать надписи на металлической поверхности.

Учащийся Даниловичского УПК Свистунов Александр уже не первый год участвует в конкурсе с практическими идеями. В этом году он показал, как можно дать вторую жизнь детским игрушкам, подключив к ним дистанционное управление.



