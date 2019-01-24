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Победили маленькие городокские «Берегоши»

25.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Второе место заняла агитбригада ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка» на областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон-2018», который проходил в г. Витебске 19 января.

Победили маленькие городокские «Берегоши»

Подробнее читайте в №7 от 25.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
Теги: Витебск
 
 
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Второе место заняла агитбригада ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка» на областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон-2018», который проходил в г. Витебске 19...
 
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