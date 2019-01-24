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Победили маленькие городокские «Берегоши»
25.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Второе место заняла агитбригада ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка» на областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон-2018», который проходил в г. Витебске 19 января.
Подробнее читайте в №7 от 25.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Второе место заняла агитбригада ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка» на областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон-2018», который проходил в г. Витебске 19...
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