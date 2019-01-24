Трикотаж для городокчан

Фирменный магазин «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» открылся на этой неделе в Городке по ул. Советской, д. 20. Жителям и гостям города здесь предлагают трикотажные изделия для всей семьи по приятным ценам.

Одно из самых крупных предприятий не только в Беларуси, но и в СНГ — ОАО «Полесье» — специализируется на выпуске трикотажных изделий отличного качества для женщин, мужчин и детей. Вся продукция предприятия соответствует мировым стандартам. Благодаря технологиям производства и качеству сырья, трикотаж имеет неповторимые особенности: он плотный, прочный и практичный, не деформируется после стирки, сохраняет форму и привлекательность годами.

В широком ассортименте товаров покупателям поможет сориентироваться внимательный персонал фирменного магазина (на снимке). Городокские рукодельницы по достоинству оценят и большой выбор пряжи для вязания, с помощью которой можно легко воплотить в жизнь любые творческие идеи. Магазин «Пинский трикотаж» работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Любовь ШЛЕЙКО.



