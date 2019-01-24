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Трикотаж для городокчан
25.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Фирменный магазин «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» открылся на этой неделе в Городке по ул. Советской, д. 20. Жителям и гостям города здесь предлагают трикотажные изделия для всей семьи по приятным ценам.
Одно из самых крупных предприятий не только в Беларуси, но и в СНГ — ОАО «Полесье» — специализируется на выпуске трикотажных изделий отличного качества для женщин, мужчин и детей. Вся продукция предприятия соответствует мировым стандартам. Благодаря технологиям производства и качеству сырья, трикотаж имеет неповторимые особенности: он плотный, прочный и практичный, не деформируется после стирки, сохраняет форму и привлекательность годами.
В широком ассортименте товаров покупателям поможет сориентироваться внимательный персонал фирменного магазина (на снимке). Городокские рукодельницы по достоинству оценят и большой выбор пряжи для вязания, с помощью которой можно легко воплотить в жизнь любые творческие идеи. Магазин «Пинский трикотаж» работает ежедневно с 9.00 до 19.00.
Любовь ШЛЕЙКО.
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Фирменный магазин «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» открылся на этой неделе в Городке по ул. Советской, д. 20. Жителям и гостям города здесь предлагают трикотажные...
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